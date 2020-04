José Bautista / Fundación porCausa (@porcausaorg)

El gobierno está ultimando un plan para contratar a "profesionales extranjeros que se encuentren en España, sin importar su situación administrativa o convalidación u homologación de títulos", según una nota interna divulgada desde la Secretaría de Estado de Migraciones, a la que tuvo acceso porCausa.

Los médicos, enfermeras y demás personal sanitario de origen migrante que pueda prestar servicios se incorporarán a una bolsa de profesionales de la sanidad "para todo el Estado", según la misma nota interna, cuya veracidad fue confirmada desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La decisión todavía no es oficial, no obstante, el gobierno está "elaborando una normativa que desarrollará las condiciones, requisitos y el resto de detalles", señalan fuentes del ministerio.

En los últimos días los hospitales españoles han incorporado a 366 profesionales sanitarios extranjeros, según datos facilitados por el ministerio. Estas contrataciones se realizaron a través de un sistema de emergencia diseñado por el Ejecutivo para acelerar la contratación de personas migrantes cualificadas en el sistema público de salud. Al mismo tiempo, entre las nuevas medidas contra la pandemia anunciadas por el gobierno este martes se incluye, por primera vez, la posibilidad de facilitar permisos de trabajo a personas migrantes en situación irregular. La decisión, anunciada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, busca compensar el déficit de mano de obra en el sector agrario español.

En las últimas semanas, el gobierno ha puesto en marcha un plan urgente para contratar a personas migrantes con perfil sanitario en el marco de la crisis del covid19, aunque hasta ahora todas las líneas se centraban únicamente en aquellas personas con residencia legal en España, según el borrador al que tuvo acceso El País.

A finales de marzo, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez anunció la incorporación de 202 médicos extranjeros (en la actualidad ya son 366 profesionales), según avanzó El País, para reforzar los medios humanos en la lucha contra el coronavirus. Esta incorporación se hace efectiva después de que el Ministerio de Sanidad flexibilizara los trámites para convalidar y homologar títulos obtenidos en el extranjero, en coordinación con el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Varias asociaciones de médicos cubanos y venezolanos en España se han mostrado dispuestas a prestar ayuda pero hasta ahora no han recibido ninguna instrucción.

De momento, el Gobierno español no ha optado por pedir a otros países que envíen a profesionales de la sanidad, un apoyo que sí han solicitado otros países europeos, entre ellos Italia, Andorra y Francia. El pasado 25 de marzo, la Embajada cubana aseguró que enviará personal sanitario desde la isla si España lo pide. Desde entonces, varias comunidades autónomas han pedido a la Moncloa que de ese paso. No obstante, fuentes diplomáticas consultadas por Cuarto Poder señalan que el Ejecutivo no formulará esa petición.

En total, España cuenta actualmente con 140.000 médicos y 300.000 enfermeras en activo, una cifra insuficiente a ojos de varias organizaciones, sindicatos y profesionales independientes, que achacan el déficit sanitario a las políticas de austeridad de la última década. Madrid, la comunidad más afectada por la pandemia, perdió entre 2010 y 2018 unos 3.300 profesionales de la salud debido a los recortes en el presupuesto público de salud y la privatización de servicios sanitarios.