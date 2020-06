Polémica en la Comisión de Reconstrucción por la 'violencia policial racista'

Pablo García / Political Watch (@CIECODE)

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, constituida para superar la crisis del coronavirus, en teoría tenía una comparecencia suave este martes 9 de junio con la visita de la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

Sin embargo, se ha vivido otro lance esperpéntico con el protagonismo -de nuevo- del presidente de la comisión parlamentaria, Patxi López, que ha obligado a retirar un comentario de la diputada Marta Rosique (ERC) que hacía referencia a la "violencia policial racista". Así lo ha recogido la plataforma de vigilancia ciudadana Political Watch:

- "Hay que tomar ejemplos de las movilizaciones racistas masivas en todo el mundo", ha arrancado Rosique en el turno de respuestas a la ministra. "Nos preguntamos qué va a hacer el Gobierno español para acabar con la violencia policial en la UE y en el Estado Español. Aquí la policía también ha matado a personas por racismo y se han hecho oídos sordos…"

- "Vamos a ver", ha interpelado López, "ha expresado una cuestión que, supongo, estará en los tribunales porque si no no es cierta. Y si no es cierta, procedemos a retirarla del diario de sesiones".

- "Pues si se retira, quiero que conste en acta mi desacuerdo…", ha acertado a protestar Rosique.

- "Se retirará", ha zanjado el ex Lendakari.

Rosique ha insistido brevemente ("Si quiere la próxima vez acudo con un listado de personas asesinadas por violencia policial racista") para pasar a otras cuestiones. Después, en Twitter la diputada republicana ha citado los casos de "Samba Martine, Idrissa Diallo o Mame Mbay".

https://twitter.com/MartaRosiq/status/1270361903458631680?s=20

Da la casualidad que, justo a la misma hora que tenía lugar la Comisión Post Covid19, El País publicaba la siguiente exclusiva: "El vídeo de la muerte de un joven en un centro de menores de Almería no muestra que este opusiera resistencia", sobre la muerte del Iliass Tahiri; un caso archivado el pasado enero que ha salido a la palestra este martes a raíz de un vídeo en el que se ve a agentes de seguridad aplicar un "protocolo de contención mecánica" provocando la muerte de Tahiri. Esto ocurrió el 1 de julio de 2019 y la víctima tenía 18 años.

La cuestión racial y migratoria no ha terminado ahí en la comisión. El diputado ultraderechista de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca ha pedido a la ministra de Exteriores dedicar "el poco dinero que tenemos" para pagar a los españoles y no a los inmigrantes que lleguen a España debido al efecto llamada del Ingreso Mínimo Vital.

Jaume Asens, de Unidas Podemos, ha interrumpido a Fernández-Roca. "De la misma manera que la señora Rosique ha formulado una opinión sobre la violencia policial y el racismo, el portavoz de Vox ha hecho lo mismo en sobre el efecto llamada. Que se crea que hay racismo institucional es una opinión, como lo es afirmar que hay un efecto llamada".

López ha interrumpido a Asens: "Perdón, ¡perdón! Quien regula el debate es el presidente". El portavoz de UP ha reclamado entonces "que se asuma el mismo baremo". El presidente de la comisión se ha vuelto a negar la petición, cambiando de tercio: "Todas las opiniones se vierten en las intervenciones de los portavoces". La diputada de la CUP Mireia Vehí también ha defendido a Marta Rosique.

Hace dos semanas hubo otro rifirrafe, esta vez entre el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y el portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros. El primero espetó al segundo que su formación quería dar un golpe de estado pero no se atreve, a lo que el segundo reaccionó largándose de la sala. Entonces se acusó de tibieza a Patxi López -quien pediría perdón horas después- por no poner orden. Hoy López se ha pasado de frenada.

Political Watch desarrolla tecnologías cívicas que facilitan el acceso a la información, la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas para promover el diseño de políticas públicas más justas y sostenibles.