Sin políticas proinmigración, España perderá la mitad de su población para 2100, advierte un estudio

¿Es el fomento de la inmigración la mejor estrategia que tienen las economías desarrolladas para asegurar su crecimiento e influencia y mantener, o incluso aumentar, su población en las próximas décadas? Sí, según un estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME, en sus siglas en inglés) publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet. Las políticas de inmigración abiertas, junto con políticas sociales de apoyo a la natalidad, son las que permitirán sostenerse económica, sociopolítica y demográficamente a los países económicamente prósperos con saldo demográfico negativo (más defunciones que nacimientos) en un contexto generalizado de disminución de la población mundial a partir de la década de 2060, defiende el trabajo.

