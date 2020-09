Lepe, Moria y al final arderá Madrid

(por @lularoal)

El pasado martes por la noche ardió el campo de refugiados de Moria en Grecia. Esa mañana se anunciaba la primera PCR positiva, confirmando que la covid-19 había llegado a esta cárcel en la que 13.000 personas viven en un espacio estimado para 3.500. Según la revista 5W, cuando estalló el incendio ya se habían identificado 35 contagios y las personas habían sido trasladas a una zona de aislamiento. El incendio habría sido una consecuencia de estas medidas como parte de la protesta de algunas de las personas del campo desesperadas por la situación de tensión y el miedo al encontrarse hacinadas, viviendo entre basura, y sin capacidad de tomar medidas de control de la enfermedad. El periodista Jairo Vargas explicaba cómo, pese confirmarse los primeros contagios en el campo, el Gobierno griego seguía con la licitación a empresas privadas de más recursos de control, concretamente el incremento del vallado del campo.

Los incendios de espacios precarios ocupados por gente migrante son un clásico. Este verano, los asentamientos de temporeros, esas personas que recogen las cosechas para que las demás tengamos frutas y verduras frescas en nuestra mesa a un precio razonable, situados en Lepe, ardieron varias veces. Pero no hay que olvidar que los asentamiento de Calais ardían muy menudo y un gran incendio permitió a las autoridades francesas desmantelar la superestructura que se había creado en ese punto de paso del estrecho entre Reino Unido y Francia. A la dificultad de vivir miserablemente se añade, después del incendio, el horror de vivir sin nada. Esta situación de vulnerabilidad es muy conveniente para el entramado de #Spectram, Industria del Control Migratorio, compuesto por gobiernos que con el dinero de nuestros impuestos contratan a empresas privadas para servicios de construcción y "seguridad". A mayor destrucción, mayor sumisión y más dinero para la resconstrucción. El periodista Daniel Howden, uno de los mayores expertos en cobertura de migraciones de Europa, lo explicaba este jueves con claridad en un hilo de Twitter: "Pese a su aspecto caótico Moria es el producto de un calculo político que no ha cambiado de Bruselas y de los gobiernos europeos."

THREAD: What happens next on Lesbos after the notorious Moria camp burns to the ground?

It will be rebuilt. Despite its chaotic aspect, Moria was the product of political calculations in Brussels & EUR capitals. Their calculus hasn't changed. It's fireproof

— Daniel Howden (@daniel_howden) September 9, 2020