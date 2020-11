Participación política migrante: los partidos progresistas en España tienen las mismas vulnerabilidades que en EEUU

Poder Migrante (@MigrantePoder)

Biden no hizo lo suficiente para atraer al voto migrante, heterogéneo y fundamental en las elecciones.

Lo dice Alexandria Ocasio-Cortez cuando escribe en su Twitter que "llevamos mucho mucho tiempo haciendo sonar la alarma sobre las vulnerabilidades de los demócratas con los latinos. Hay una estrategia y un camino, pero sencillamente no se hizo el esfuerzo necesario".

I won’t comment much on tonight’s results as they are evolving and ongoing, but I will say we’ve been sounding the alarm about Dem vulnerabilities w/ Latinos for a long, long time.

There is a strategy and a path, but the necessary effort simply hasn’t been put in ⬇️ https://t.co/HljnWYgeju

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 4, 2020