La comunidad migrante se moviliza ante el 4M, ¿les escuchan los candidatos?

Álvaro Bravo (@AlvaroBravo4) por Causa

Los colectivos migrantes aprovechan el clima preelectoral para abogar por la participación en política, el activismo social en las calles y la defensa de sus derechos a través de campañas como #VotoMigrante4M

El pasado 28 de abril reunieron a representantes de tres partidos para hablar sobre cómo sus orígenes migrantes les han influido para entrar en política y de qué forma traducen en propuestas políticas las reivindicaciones sociales

Para las elecciones del 4 de mayo en Madrid podrían ser decisivos el más de medio millón de extranjeros nacionalizados en la capital en unos sondeos ajustados, como los últimos del CIS. Según los datos del Ministerio de Inclusión, la mayor parte de los extranjeros nacionalizados son ecuatorianos (más de 100.000), seguidos de los colombianos (unos 55.000) y de los peruanos (menos de 50.000). La población latina cuenta con más facilidades para votar gracias a los convenios de reciprocidad que ha firmado España con diversos países que tras dos años de residencia les otorga la nacionalidad. En un cuarto puesto estaría la comunidad marroquí, que no llegan a 35.000, a pesar de ser junto a los ciudadanos rumanos la segunda nacionalidad en la región.

Sin embargo, más de 950.000 personas en Madrid son de origen extranjero en una población total de 6,42 millones, aunque esto no se traduzca en un derecho a la participación en la vida política del país en el que viven y trabajan. Sería impensable que en países como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania los partidos políticos no se dirijan directamente a este colectivo para ganar elecciones, algo que en nuestro país no ocurre aunque supongan en Madrid más de un 10% de la población.

Con el objetivo de recoger las demandas de parte de nuestra sociedad que tradicionalmente no se ha visto representada en las urnas, nace en abril la campaña #VotoMigrante4M que impulsan varios colectivos sociales unidos en torno a la organización Poder Migrante. Al calor del activismo social a pie de calle y de diferentes formatos en redes sociales, esta iniciativa busca movilizar el voto informando del proceso electoral en España, establecer debates con partidos políticos y ser una herramienta que visibilice las reivindicaciones y necesidades de la población de origen extranjero.

Víctor Pool, de Poder Migrante y experto en migraciones, considera durante un debate celebrado el pasado 28 de abril que "no poder votar, aunque seamos ciudadanos que trabajamos, cotizamos, consumimos o pagamos impuestos, es solo uno de los muchos obstáculos que tenemos las personas extranjeras".

Otro de los objetivos de este movimiento social es cambiar los términos del debate público tan polarizado en la campaña de las elecciones anticipadas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid en torno a los migrantes. Sucesos como el uso de carteles electorales en Sol que estigmatizan a menores de origen extranjero que viajan solos, bulos xenófobos que relacionan a migrantes con delincuencia o de ser recibidores de subsidios. "Las consideraciones centrales de la campaña han sido poner en evidencia la estrategia política y electoralista de la derecha y la extrema derecha de criminalizarnos y pedir votos a cambio de despojarnos de los pocos derechos que tenemos", explica a este medio Sandra Yañez, comunicadora social.

Debate ‘El Voto Decisivo’

Para movilizar el voto de los ciudadanos madrileños de origen extranjero, Poder Migrante ha apostado por organizar debates en formato digital con candidatos de los diferentes partidos políticos para que éstos expliquen su programa electoral y expliquen las medidas que pretenden aplicar. El 28 de abril convocaron en el debate a tres candidatos del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos que tienen en común orígenes migrantes: se trata de algo que a día de hoy no es tan frecuente en la vida política española. Los colectivos sociales antirracistas buscan el compromiso del bloque progresista, un diálogo fluido con las fuerzas políticas y que cumplan con las promesas electorales.

¿Cómo influye el origen migrante de los candidatos para decidir dar el paso a la política institucional? A Serigne Mbaye, de Unidas Podemos, le marcó desde hace años su origen senégales porque supo lo que es llegar al país en una situación de irregularidad sobrevenida y las dificultades para obtener un permiso de trabajo. "Es importante estar en política para evitar que otras personas que desconocen nuestra realidad decidan por nosotros", asegura. Mbaye conoce de primera mano las necesidades del colectivo por ser parte del Sindicato de Manteros de Madrid, por lo que busca mejorar las condiciones de trabajo a las pueden acceder las personas migrantes y la regularización de su situación administrativa. Al mismo tiempo, recuerda "que el discurso del odio vuelve a tener fuerza y que un partido amenazó con expulsarlo del país, a pesar de ser un ciudadano español", un acto totalmente contrario a nuestra Constitución.

A Manuela Bergerot, nacida en Buenos Aires, le marcó el activismo social de su familia contra la dictadura de Videla desde que era muy joven. En España, donde se exilió en 1978 junto a su madre, se implicó en asociaciones juveniles desde el instituto porque en palabras de Bergerot "la política se hace desde una comunidad de vecinos, desde una asociación juvenil". La candidata de Más Madrid se especializó en políticas públicas de recuperación de la memoria en Argentina y España, una línea que considera que es vital para su partido. Su trayectoria profesional en este ámbito comenzó con la investigación de la memoria histórica desde la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.

Hana Jalloul, candidata del PSOE de origen familiar libanés, ha mantenido una relación estrecha con el país de su padre desde su trayectoria acádemica como especialista en terrorismo internacional y visitó el Líbano para conocer la situación del conflicto armado civil. Jalloul destaca también ser la primera mujer en España de origen árabe, se compara a sí misma al caso de Kamala Harris, en un alto cargo institucional y su papel como Secretaria de Migraciones con el gobierno de coalición bajo la creencia "de las personas son de dónde eligen vivir, no de dónde nacen".

Entre las medidas que los tres candidatos proponen para mejorar la situación de los migrantes, reivindicaciones que organizaciones sociales llevan años pidiendo, están reforzar el derecho universal a una sanidad pública, facilitar los trámites para conseguir el padrón municipal (necesario para el derecho al sufragio activo) y apoyar a colectivos vulnerables como el de trabajadores del campo o el de empleadas del hogar. Mbaye critica que durante la pandemia el empleo de muchos migrantes no han recibido un ERTE en su trabajo al encontrarse en el sector informal, como puede las mujeres empleadas del hogar. Además el candidato de Unidas Podemos aboga porque "la sanidad sea un derecho universal sin importar la situación administrativa en la que se encuentran las personas" y también por mejorar la calidad del empleo al que acceden las personas migrantes. Y Bergerot propone unas medidas de emergencia para la situación sanitaria para apoyar a las trabajadoras del hogar, "el colectivo más invisibilizado, que ha puesto el cuerpo para proteger nuestra salud y la de nuestros mayores" y como el ingreso mínimo vital apoya a estas mujeres. En su turno, Jalloul destaca como medida estrella la reforma de su partido de la Ley Extranjería para facilitar los trámites de obtener la nacionalidad y utilizar los fondos europeos para reforzar el sistema de salud para todos, y la educación, al abrir 100 nuevas plazas de formación profesional.

Si algo quedó claro es que en Madrid hay un clima de unidad entre el bloque de izquierdas, que liman las asperezas que otros dirigentes políticos sí han demostrado en la escena nacional. En el debate, los tres candidatos se apoyan entre sí cada vez que enuncian una medida, el diálogo es fluido, respetan el turno de palabra de cada uno y mantienen una imagen cercana a pesar de venir de diferentes trayectorias políticas. En la recta final, Víctor Pool invita a cada una de las candidatas a que se posicione en contra del discurso racista sin pactar con partidos que lo promuevan, y en diferentes idiomas, entre ellos el árabe, lanza a a la comunidad migrante una reivindicación: que se movilice para cambiar el gobierno madrileño por uno que si escuche sus demandas.