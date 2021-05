Serigne Mbayé: “Los menores migrantes necesitan cariño, como cualquier niño”

Carmen Blanco Grigelmo (@CarmenGrigelmo_)

El número nueve de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid y una importante voz del antirracismo en España nos habla de sus inicios en el activismo, sus referentes y sus propuestas en materia de migraciones, prestando especial interés en los derechos de los niños y niñas migrantes

La entrevista es una colaboración de por Causa y Baynana, primer medio creado por refugiados sirios en España, y la puedes encontrar en texto y vídeo

Sudadera de la marca "Top manta" y mascarilla "Regularización YA". Serigne Mbayé lleva la lucha migrante en las venas, pero también la visibiliza con mensajes reivindicativos en su ropa. Nació en Kayar (Senegal) en 1975 y desde muy joven ha participado en diferentes movimientos sociales inspirado por el compromiso y espíritu reivindicativo de su madre. Cuando llegó a España, hace 15 años, no cesó en su lucha, aunque se encontró con una realidad hasta entonces desconocida para él: la de los ‘sin papeles’ y las trampas de la ley de extranjería española.

Habla con seriedad y determinación sobre las reformas que le gustaría impulsar si llega a la Asamblea de Madrid: "Una ley de igualación de trato entre las personas migrantes y autóctonas, porque la discriminación es la que nos condena", propone. Su discurso es inseparable de su experiencia migratoria y precisamente eso es lo que da valor a su candidatura, según explica a Con M de. "Quiero estar en la Asamblea para que nadie hable por nosotros", sentencia.

Vuelve su mirada hacia Burkina Faso, Congo o Sudáfrica para hablar de sus referentes políticos: "Thomas Sankara, Patrice Lumumba, los discursos de Malcolm X y Mandela me han motivado bastante en este camino", cuenta. Además, su candidatura ha tenido una muy buena acogida en su entorno cercano: "Mi madre siempre ha sido activista, siempre he tenido ese apoyo y mis compañeros de aquí creían que tenía que dar este paso", explica.

"Medidas sociales, no policiales"

La reivindicación más sonada del Sindicato de Manteros y la Asociación de los Sin Papeles, colectivos en los que participa, ha sido la derogación de la ley de extranjería. Aunque no es competencia de la Comunidad de Madrid cambiarla, Mbayé asegura que hay cosas que se pueden hacer. "Hacen falta programas especiales para incluir a personas sin papeles en el mercado laboral. Si cada comunidad los pone en marcha se puede presionar para que el Gobierno regularice su situación", asegura.

Los colectivos de migrantes han denunciado desde el inicio de la pandemia una grave acentuación de las desigualdades ya existentes y Mbayé quiere prestar importancia al sector del trabajo informal, al que él perteneció como mantero antes de regularizar su situación. "Necesitamos medidas sociales, no policiales", argumenta. Cuenta que en los barrios humildes se prima la vigilancia a la protección social y por ello propone la vuelta de los cursos bonificados que inició Manuela Carmena, aunque mejorando muchos aspectos ya que considera que en su momento fueron insuficientes. Con esta medida, miles de migrantes podrían con el tiempo regularizar su situación y trabajar. También puntualiza que no se presta demasiada atención a las precarias condiciones laborales de las empleadas domésticas y cuidadoras: "Con o sin papeles trabajan en condiciones muy duras, hay que focalizar más en este tema", afirma.

Otra cuestión que se ha hecho más patente aún durante la pandemia es el problema de la falta de intérpretes en los servicios públicos, especialmente en el área de sanidad, para personas extranjeras. Tanto es así que un vecino de Lavapiés de origen bangladeshí, Mohammed Abul Hossain, falleció el pasado 26 de marzo por coronavirus sin que hubiera intérpretes para atenderle, tal y como denunció la asociación Valiente Bangla. El partido por el que se presenta Mbayé lleva una propuesta en su programa a este respecto. "Tiene que haber intérpretes en los centros de salud y hospitales de todos los idiomas", propone.

En España hay alrededor de 147.000 niñas y niños en situación irregular, tal y como reveló el informe Crecer sin Papeles en España realizado por Save The Children y por Causa. En algunos casos a esta situación de indefensión se suma el agravante de no estar acompañados y además convertirse en el punto de mira de los discursos de odio. Este tema saca el lado más emocional se Mbayé: "Necesitan cariño, como cualquier niño". Recuerda que la protección internacional prioriza la protección de los menores por encima de cualquier circunstancia y lamenta que a pesar de ello, sea vulnerada sistemáticamente. En Madrid, propone que estas niñas y niños puedan regularizar su situación y garantizar su acompañamiento. "No se trata de regularizarles y dejarlos ahí, necesitan una atención especial", puntualiza.

"La gente que decide por nosotros no va en metro y no necesita la sanidad pública"

Su persistencia en la lucha contra el racismo ha sido la prueba de que poco a poco, las cosas pueden cambiar. "Siempre son negociaciones y luchas, pero nunca hay que rendirse", anima. Para él, la política madrileña ha estado copada por una élite alejada de los problemas de la mayoría, de los pobres. "La gente que decide por nosotros no va en metro y no necesita la sanidad pública", concluye. ¿Su solución? Que hablen los de abajo, las personas de los movimientos sociales que viven las injusticias en primera persona. Sin duda, su trayectoria como activista y el apoyo de su entorno ha propiciado su salto a la política regional. Sonriente y con un discurso esperanzador, Mbayé espera convertir Madrid en la ciudad solidaria y antirracista que a él le habría gustado encontrarse hace 15 años.