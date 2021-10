El único congreso de periodismo y migraciones vuelve a Mérida

Adriana López García (@Adrianalopgar)

Los días 11 y 12 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del Congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida

En el encuentro, al que asistirán periodistas de cuatro continentes, se hablará sobre temas como la cobertura en torno al fenómeno migratorio o los discursos de odio

¿Cómo mejorar la cobertura informativa sobre migraciones? ¿Qué retos enfrenta el periodismo para informar sobre este tema? Un año más, Mérida se convierte en el lugar de referencia del periodismo de migraciones a nivel global. Los próximos 11 y 12 de noviembre, la capital extremeña acogerá el IV Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones y Desarrollo de Mérida, organizado por la Fundación porCausa con el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

Las migraciones representan uno de los principales retos mundiales y cada día más profesionales de la información abordan este asunto, con enfoques que abarcan aspectos económicos, sociales, culturales y de derechos humanos, entre otros. Las dinámicas del periodismo, las limitaciones de los medios y el auge del discurso de odio se suman a otros desafíos para el sector y, con frecuencia, se traducen en informaciones sobre quienes migran carentes de contexto, visiones estereotipadas y un uso nocivo de herramientas sensacionalistas que distorsionan la percepción sobre las migraciones, un fenómeno inherente al ser humano.

El Congreso de Mérida es un espacio privilegiado para el debate y el intercambio de ideas y opiniones en torno a buenas y malas prácticas periodísticas. Este evento está pensado para mejorar esta mirada periodística, promoviendo el intercambio de ideas y experiencias, y fomentando un cambio en la narrativa que coloque a las migraciones en el lugar natural que ocupan. De momento, ya han confirmado su asistencia más de 200 periodistas, editores y directores de medios procedentes de distintos países de Europa, América Latina, América del Norte, África, el Magreb y Oriente Medio, entre otros.

"Esta es una tierra de acogida y nos seguiremos esforzando por demostrarlo", señala José Ángel Calle, director de AEXCID. En el Congreso se tratarán "todas las migraciones, todos los desplazamientos; queremos tratar el tema en la amplitud de su concepto. Se van a tratar las migraciones desde una perspectiva positiva, garantizando el derecho internacional a migrar, creando corredores migratorios seguros y utilizando la cooperación como la mejor medicina contra los discursos de odio".

"Lo importante no es centrarse en los temas, sino en cuál es el problema a la hora de abordar las migraciones por parte de los periodistas", destaca Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de la Fundación porCausa, organización especializada en periodismo e investigación sobre migraciones.

Esta cuarta edición del congreso contará con la presencia de grandes profesionales de la información. Entre los asistentes estarán la periodista y ex directora del diario El País, Soledad Gallego-Díaz; Rosa María Calaf, ex corresponsal de RTVE; ; Íñigo Alfonso, periodista y director de ‘Las Mañanas’ de RNE; David Jiménez, columnista en The New York Times y ex director de El Mundo; Fernando González ‘Gonzo’ (Salvados); Jairo Vargas (Público.es), o Gabriela Sánchez, periodista y coordinadora de Desalambre (elDiario.es), entre otros.

Este año la cita en Mérida vuelve a ser presencial, después de que la tercera edición se celebrará en formato online debido a la pandemia. No obstante, los organizadores optan por la semipresencialidad, una opción que permite seguir el Congreso a distancia para quienes no puedan desplazarse a la capital extremeña. Este formato ajustará sus horarios para facilitar la participación de periodistas del continente americano. Es el caso, por ejemplo, de Óscar Martínez, del diario salvadoreño El Faro, o Gabriela Brenes, de La voz de Guanacaste (Costa Rica). Entre otros temas, se debatirá en torno a los desafíos que presenta la cobertura migratoria en América Latina, más allá de la frontera entre México y Estados Unidos.

Coincidiendo con el Congreso, verán la luz varios materiales exclusivos, entre ellos una entrevista realizadas a la periodista Soledad Gallego Díaz, quien señala que "el intento de convertir a los migrantes en agresores es una utilización política repugnante", y el también periodista y escritor Martín Caparrós, autor de ‘Ñamérica’ (Penguin) y columnista de El País.

Otros periodistas que también estarán son el estadounidense Nicholas Casey que cubre España, Portugal y Marruecos para The New York Times desde la oficina en Madrid; Ebbaba Hameida, periodista de origen saharaui que escribe para RTVE y pertenece a la junta directiva de Reporteros Sin Fronteras; o los periodistas sirios de Baynana. Al debate se unirán también una red de periodistas marroquíes especializados en migraciones, profesionales de Senegal y Gambia, de Latinoamérica... representantes de cuatro continentes. Además de periodistas de radios locales y comunitarias desde América hasta Extremadura que asistirán al evento.

En el Congreso se debatirán temas como el pasado y el contexto actual del periodismo de migraciones dirigido a las grandes audiencias en España, la responsabilidad del periodismo en la crispación del debate público y cómo se ha tratado la información migratoria en casos como el de Canarias. Los trabajadores y trabajadoras migrantes y su acceso efectivo a los derechos laborales estarán también presentes en una de las mesas.

No todo serán mesas de debate. Por una parte, se exhibirá el documental ‘Paralelo 35º 50’ de la productora malagueña EntreFronteras que habla sobre la frontera invisible que separa España de Marruecos en el Mar de Alborán y, por otra parte, habrá un espacio para la exposición fotográfica "Sobrevivir a los campos de fresa", sobre el trabajo que realizan las temporeras marroquíes en los campos de Huelva. Además, se destinará gran parte del programa al periodismo local y a proyectos no tan mediáticos, pero igual de fundamentales para entender las migraciones, hechos por y para migrantes, en los que cuentan las historias desde dentro.

Para seguir esta nueva edición del congreso de Periodismo de Migraciones de Mérida es necesario registrarse en su página web. El objetivo de porCausa y AEXCID está claro: que los y las profesionales de la comunicación utilicen una nueva narrativa para informar sobre el fenómeno migratorio.