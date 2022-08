El Apocalipsis se frena bailando

Hace ya seis meses que empezó la guerra de Ucrania. Como era de esperar el verano ha cubierto las mentes con un manto de olvido, necesario y legítimo, y de los de grandes titulares y la movilización social apenas quedan pinceladas difusas. Algunas grandes ONGs se cuelan en nuestras redes sociales con anuncios pagados pidiendo dinero para seguir ayudando, dicen. La gallina de los huevos de oro quizás de un poco más de sí antes de que empiece, lo que la narrativa de la agenda publica pronostica que será, un muy duro inverno. Ya toca convertir el sufrimiento de otros en el propio y la guerra ahora ha mutado convenientemente en la crisis energética, que parece que viene caída del cielo. De la emergencia humanitaria a la crisis climática, el Apocalipsis no puede parar y nosotras parece que no podemos hacer nada para evitarlo salvo apretar los dientes.

Sin embargo hay brotes verdes. Una enorme campaña global, liderada por mujeres, reivindica el derecho y la necesidad de bailar y cantar para afrontar este horror que nos ofrecen grandes medios de comunicación, grandes ONGs y, partidos políticos, todos ellos arcaicos y envejecidos. Tras los ataques a Sanna Marin y el debate que se ha creado entorno a ellos, son cientos de miles las mujeres que se han retratado en sus redes sociales moviendo su cuerpo serrano.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."

Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022