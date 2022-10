La verdad sobre la presunta condición de migrante de Rishi Sunak

Buscando información sobre el nuevo primer ministro de Reino Unido, caí sobre un magnífico artículo de Luis Prados de la Escosura, titulado Un inmigrante en el número 10 de Downing Street. Me llamó la atención el único comentario que había. Rezaba lo siguiente:

"Claramente Sunak no es inmigrante. El fulano nació en Southampton, de coloniales de muy largo abolengo, quienes se habían mudado por derecho a Albión casi dos décadas antes. El abuelo de Sunak es Miembro de la Orden del Imperio Británico, concedida en 1988. Difícilmente se puede ser más inglés que Sunak".

Es cierto que Sunak nació en Southampton y no es un inmigrante extranjero puesto que siempre ha sido británico. Obviamente el autor se refería a los padres de Sunak, que llegaron a Reino Unido en los años 60 desde África. Pero el comentario "coloniales de rancio abolengo" es tajante. Mi ignorancia con relación a este estatus es completa pero no me quedó más opción que investigar, ¿qué estatus tienen los "coloniales" en el Reino Unido? ¿Eran británicos los padres de Sunak pese a haber nacido en África? ¿La Orden del Imperio qué significa?

Lo primero que hice fue llamar a mi amigo Adrian Elliot (@AElliotPR), inglés y maltés, de familia multicultural, con el que siempre tengo conversaciones maravillosas. Adrian se mostró sorprendido por mi investigación, no había leído nada sobre ese tema. Me advirtió que el tema es complejo y que él no me podía ayudar mucho. Sin embargo, me dio la primera clave. Creía recordar que bajo la denominación de persona británica coexistían ciudadanas que no tenían todas los mismos derechos. Con esta pista seguí buscando y descubrí que las británicas tienen dos pasaportes, uno con más hojas que otro, y que desde que salieron de la Unión Europea tienen pasaportes con dos colores, el antiguo europeo y el nuevo que es oscuro y por lo visto de baja calidad. Esto, pese a ser interesante, no resolvía mi inquietud sobre los padres de Sunak.

Según todas las fuentes a las que he tenido acceso, que han sido varias decenas de publicaciones, su padre nació y creció en Kenia, mientras que su madre nació en Tanzania. Sus abuelos nacieron en la provincia de Punjab, en la India británica. Su abuelo paterno, Ramdas Sunak, era de Pakistán y se trasladó a Nairobi en 1935 para trabajar como empleado, donde se unió a su esposa Suhag Rani Sunak0 de Delhi en 1937. Se trasladaron a Reino Unido en la década de los 60. Su abuelo materno, Raghubir Sain Berry, trabajó en la República de Tanganica como funcionario de impuestos, y tuvo un matrimonio concertado con Sraksha, de 16 años y nacida en ese mismo ese estado extinto. La familia se trasladó al Reino Unido en 1966.

Es decir que los abuelos de Sunak nacieron en la India cuando esta todavía no era independiente y se fueron a sendas colonias africanas, ambas parte de la Commonwealth. Pero entonces, ¿eran o no eran británicos? La respuesta la he encontrado finalmente en el Wikipedia gracias a la pista que me dio Adrian: todos fueron súbditos británicos. Este término de la ley de ciudadanía británica ha significado cosas distintas en diferentes tiempos, pero resumiendo, antes de 1949 todas las personas del Reino Británico eran súbditos británicos, entre 1949 y 1981 las personas de la mayoría de las antiguas colonias fueron súbditos británicos y ciudadanos de los nuevos países ya independientes. A partir del 1983 el binomio 'súbdito británico' dejó de utilizarse. Los súbditos británicos adquieren la nacionalidad británica con mucha facilidad tras residir entre 3 y 5 años en el Reino Unido.

Aclarado este misterio, no he conseguido saber cuál era la ciudadanía de los padres de Sunak, pero en realidad esto no es relevante para poder asegurar que aun siendo súbditos británicos, ellos sí que fueron inmigrantes, al igual que sus respectivas familias.

Sobre el misterio de la Orden del Imperio del abuelo de Rishi, parece ser que en Gran Bretaña, Raghubir Berry se incorporó a la Agencia Tributaria y siendo recaudador fue nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico en 1988, es un gran reconocimiento que otorgan la Corona y el Gobierno del Reino Unido.

Independientemente de todo esto, la llegada al 10 Downing Street de Rishi Sunak es un acontecimiento histórico por ser el primer ministro más jóven de la historia –42 años– y por ser el primero de padres inmigrantes, de ascendencia africana y asiática. Y además, Rishi es hindú y juró su cargo sobre el Bhagavad Gita. Ser hijo y nieto de súbditos británicos puede explicar que compatibilice su calidad de inmigrante con su arraigado sentimiento de pertenencia británica y su extremo nacionalismo, que le llevó a ser uno de los mayores promotores del Brexit. En este espacio tan sorprendente se encuentran también personajes como las consecutivas ministras del Interior Priti Patel o Suella Barverman. La presencia de esta diversidad cultural y de orígenes en las filas y gobiernos conservadores británicos es inspiradora y ayuda a descartar el racismo y la xenofobia de los debates públicos, naturalizando algo que es, indeed, natural. Como la migración.