Los culpables de la masacre de Melilla

La semana pasada salía a luz un extenso reportaje de la BBC sobre la tragedia que tuvo lugar en la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Este trabajo ha tenido una gran repercusión pero no aporta sustancialmente nada nuevo a lo que ya se había ido publicando en diferentes medios nacionales. Es al juntar toda la información que ya existía en un único espacio, y añadir una buena visualización que han conseguido subir el perfil de la noticia. Esto sin olvidar que se trata de la BBC preocupándose por un suceso de la frontera sur en su parte española, sacándole los colores a nuestro Gobierno a nivel internacional. Bendito periodismo transfronterizo.

We can see security forces moving in from behind. The migrants get split into smaller groups.

Some made it through the first fence.

Others were targeted with tear gas. pic.twitter.com/RT4ELaIMAx

