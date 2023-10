La obscena competición entre El Hierro y Lampedusa

Hace 10 años que se hundían dos embarcaciones frente a la isla de Lampedusa y morían o desaparecían unas 300 personas. A los periodistas les gustan las fechas emblemáticas para contar las historias. Las recientes llegadas a la isla del mediterráneo, de nuevo algo significativas después de años de cierta calma, propiciaron la creación de este aniversario sin sentido. Si nos ponemos serias, deberíamos remontarnos a 2011, cuando se hundió la primera embarcación en Lampedusa llevándose a 300 personas con ella: ese sería rigurosamente el primer gran naufragio de migrantes en esa isla. Pero ya puestas, también podríamos remontarnos a 2009 y recordar los tres grandes naufragios frente a las costas de Libia, donde perdieron la vida casi un millar de personas. Podríamos ir más allá y remontarnos a la llamada ‘crisis de los cayucos’, cuando la ruta por Canarias se convirtió en la única posible de todo África, porque las demás estaban bloqueadas por la guerra de Irak. Las embarcaciones iban desbordadas y sin duda miles de personas perdieron la vida sin que exista siquiera constancia de ello.

El mayor naufragio del que se tiene constancia tuvo lugar en 2015, cuando más de 800 personas perdieron la vida en un único hundimiento. Muy poca gente recuerda ese horror, de lo normalizada que tenemos la muerte en masa de personas intentando cruzar el Mediterráneo. Y 800 son muchísimas personas. Son, por ejemplo, muchas más de las que han muerto jamás en un accidente aéreo. Ese mismo año murió el pequeño Aylan. Eso no se olvida. Pero nadie recuerda que con él murieron su hermanito mayor, que tenía cinco años, y su madre.

Se pensarán que me sé todas estas fechas y cifras porque me dedico a esto. Y no es del todo así. Del hundimiento de 2015 me acuerdo porque mi compañera Sonia Ross me recordó hace un par de años que ese fue el desencadenante para la creación de la organización Stop Mare Mortum, uno de los proyectos comunitarios sobre migraciones más bonitos que existen. El resto de las cifras vienen de una tabla que pueden ver al final de este artículo y que desarrollamos la semana pasada para escribir el reportaje inevitable sobre los diez años de Lampedusa para este diario. El número elevadísimo de hundimientos con más de un centenar de muertos que han tenido lugar en los últimos años es espeluznante. Pensar en términos de vidas truncadas, de hermanos, madres, tías, amigos muertos, o lo que es peor, desaparecidos, es tan abrumador que casi quita la respiración.

E inmersas en esa desazón, de repente Lampedusa se esfuma porque aparece una nueva crisis, más cercana a nuestras costas, más interpretable, más utilizable como arma arrojadiza: la isla de El Hierro, de apenas 500 habitantes, recibe más de 2.000 llegadas en una semana. Entre las embarcaciones está el cayuco con mayor número de personas que se recuerda, con 270 supervivientes a bordo. Cada vez hay menos embarcaciones con más personas dentro en la denominada ruta occidental. Así se incrementan los riesgos de tener grandes catástrofes con hundimientos que se llevan por delante varios centenares de personas.

Nuestro ministro del Interior declaraba este lunes en Bruselas que no iba a permitir que El Hierro se convierta en la nueva Lampedusa. No sabemos con certeza si su plan será mejorar las labores de rescate en la zona de cruce para evitar accidentes letales con grandes pérdidas de vidas humanas. ¿Se imaginan qué fantasía? Pero parece que más bien lo que podría tener en mente es incrementar la financiación a los gobiernos de dudosa calidad democrática que hacen frontera marina con nuestras costas y pedirles que usen todos los medios a su alcance para evitar que las personas salgan. "Un trabajo importante en la prevención" para "evitar las salidas", dice. Es impresionante que le pidamos que eviten las salidas a los gobiernos –francamente cuestionables– de estos países, indudablemente empobrecidos, y que son los responsables de que sus ciudadanos tengan que irse. Es demoledor que nuestro gobierno, cuanto menos intuya, que los medios utilizados por esos países incluyen los asesinatos de personas, las vejaciones, los destrozos físicos, los abandonos en sitios letales como desiertos y mares, y no solo le de igual, si no que encima lo financie. Lo financie con nuestro dinero. Como se financian los medios de control que se aplican en Lampedusa y que acaban derivando en grandes naufragios en los que mueren centenares de personas.

Es inaceptable que nuestros gobiernos hagan competir a Lampedusa y El Hierro de esta forma, que de lo que se trate es de a ver quien consigue evitar con más fuerza la llegada de inmigrantes a toda costa. Estamos contando la Historia con un sesgo tan espantoso que no sé cómo vamos a ser capaces de mirarla a la cara en un futuro. En fin.