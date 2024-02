No busques la tragedia del Tarajal en Wikipedia

Hay muchas formas de narrar un mismo hecho. Para empezar, cada persona que formó parte del mismo tendrá una visión propia.

Hace diez años Ludovic N. tenía 15 años y fue testigo de cómo por lo menos 16 personas se hundían en las aguas de la costa de Ceuta y morían mientras la guardia civil les dispara con pelotas de goma, les tiraba gases lacrimógenos y les pegaba con palos. Ludovic sobrevivió para ver cómo durante años otras versiones de lo ocurrido circulaban por espacios públicos y salas de justicia.

Hace unos días contaba su versión en el Comité de la ONU contra la Tortura con el fin de no rendirse en una lucha por la justicia que parece ya perdida. Porque, desde hace diez años, la Unión Europea y el gobierno de España ratifican lo que pasó ese día a través de acciones políticas que implican la aceptación de la muerte de personas en tránsito como un mal menor en una carrera por la securitización y el imposible cierre de fronteras.

Para Hanaa Hakiki, miembro del European Center for Constitutional and Human Rights: "Las muertes en la playa del Tarajal son un reflejo de las políticas fronterizas racistas y letales de Europa, y del absoluto desprecio por las vidas de las personas negras en particular". Para un centenar de personas y para todas las profesionales que trabajamos en temas migratorios lo que pasó en el Tarajal es el principio del fin. Como siempre, el mayor problema es toda la impunidad y la falta de asunción de responsabilidades que existe pese a toda la lucha de las familias de las víctimas, de los supervivientes y de las organizaciones de derechos humanos.

Pero no siempre se cuenta lo que pasó aquel día del mismo modo. Sin ir más lejos la Wikipedia cuenta una historia que no tiene nada ver. En el texto de esa página habla de un "asalto organizado" por inmigrantes "ilegales" "contenido" por la guardia civil en el que murieron 15 personas "por ahogamiento".

La forma en la que está escrito y como presenta a las diferentes partes de la historia no deja lugar a dudas: hay unos malos, que son los inmigrantes, y unos trabajadores, que son los guardias civiles, que sufren un ataque y actúan en consecuencia. El uso del término ilegal está cuidadosamente elegido ya que no se puede aplicar a una persona, puesto no tener papeles solo constituye una mera infracción administrativa.

En el texto la Wikipedia se posiciona extremadamente bien en los buscadores y supongo que muchísima gente habrá leído esta historia, en la que los migrantes son los únicos culpables de su muerte. Mucha más gente de la que ha leído la historia de Ludovic.

La historia de la Wikipedia está escrita en 2017, tuvo lugar la reapertura del caso por la audiencia de Ceuta y se hicieron públicos los vídeos que había recogido los dispositivos de control de frontera y mar (cámaras y SIVE) que no dejaban dudas sobre la actuación de la Guardia Civil. Pese a todas las pruebas el Tribunal Supremo cerró el caso en 2020, probando que la verdad ya no sirve para conseguir justicia y marcando un antes y un después.

Han pasado diez años y la historia del Tarajal se repitió en Melilla en junio de 2022. En esa ocasión ya podemos hablar de masacre puesto que murieron posiblemente un centenar de personas. Al igual que con el Tarajal la versión inicial del Gobierno y de las fuerzas de seguridad no coincide en absoluto con la de los supervivientes.

En ambos casos los ministros de Interior justificaron lo sucedido y el presidente de turno aplaudió las acciones de las fuerzas de seguridad. Por mucho que le pese a Sanchéz, en política migratoria es igualito que Rajoy o peor.

Es muy posible que, pese al fracaso en los tribunales, si haya que agradecerle al Tarajal un cambio de actitud en la Guardia Civil durante la masacre de Melilla. No solo su forma de actuar, que no tuvo nada que ver, sino también en su voluntad de esclarecer lo que había pasado en la valla. Por eso sabemos que habrá otras tragedias y masacres en breve, pero posiblemente ya no en la frontera con Marruecos.

Cada vez las tropelías contra las personas en movimiento se hacen en sitios más recónditos, dentro de los países de origen y de tránsito donde es impensable la rendición de cuentas y donde todas las historias pueden ser como la que cuenta la Wikipedia, sin que nadie lo pueda comprobar.