El Nepantla de la UE es una gran fosa común

Nepantla significa en náhuatl "lugar intermedio". La autora Gloria Anzaldúa identifica Nepantla con el espacio fronterizo como un lugar político transicional donde los sujetos que lo habitan experimentan estados de disociación y desorientación por la violencia que han ejercido sobre ellos. En el Nepantla existente entre la frontera sur europea y el norte de África hay control fronterizo, hay violencia hegemónica, hay movimientos de resistencia migrante, pero sobre todo hay muerte.

La Nepantla podría traducirse en Europa como externalización. La externalización del control de las fronteras por parte de la UE es el desplazamiento paulatino y gradual de una frontera física a una frontera simbólica en África, ha sido una estrategia de la UE para delegar en terceros países la gestión de los movimientos de personas Sur-Norte. Este compendio de tratados, acuerdos y demás marcos legislativos ha permitido -desde 1985- que la UE controle sus fronteras "a control remoto" dotando a países de origen y tránsito migrante de fondos económicos, formación militar y la más avanzada tecnología en seguridad y control de seres humanos.

Esta estructura legislativa y su infraestructura económica genera un enorme caos y adolece de todo sentido humanitario. La externalización del control de fronteras de la UE parte de la máxima de que si no se ve no existe. El caos que crea la externalización no llega a la ciudadanía europea, ni lo cuentan los medios de comunicación, solo llega la punta del iceberg: saltos de valla, llegada de pateras o naufragios.

Marlaska se enorgullece del éxito de la gestión migratoria de España porque se han reducido las llegadas "ilegales" en los últimos años, pero ¿esto significa que menos personas iniciaron su viaje migratorio? La respuesta es no. Las personas que no han llegado a España están o bien atrapadas en algún país de origen o tránsito migratorio, países además no garantes de derechos humanos; o han muerto en el desierto, en el mediterráneo o a manos de grupos terroristas regionales. De aquí extraemos dos conclusiones. La primera es que nuestro Nepantla es una enorme fosa común; y, segunda, que el éxito de la externalización es impedir que las personas lleguen a Europa a costa de la propia vida de cada de una de ellas. Todo vale.

La externalización es planteada por la UE como una conversación unidireccional donde los países africanos reciben fondos económicos y materiales a cambio de cumplir con las directrices marcadas en control migratorio. Estos fondos y materiales militares han sido utilizados para perpetuar regímenes dictatoriales y /o para reprimir protestas políticas. Sin embargo, los recientes golpes militares en Sahel alientan de un cambio de tendencia. Níger, Burkina Faso, Malí y en Chad son los principales beneficiarios, en términos económicos, de los fondos de la externalización y justamente son los países en los que ha habido más alzamientos militares en 2023 en contra de los gobiernos apoyados y financiados por la UE. El nuevo gobierno de Níger anuló la ley que criminalizaba a la población migrante -creada por presión de la UE en 2015- y revocó todas sus condenas; y el mismo Níger, junto con Burkina Faso y Malí se han salido del ECOWAS por la injerencia europea. Caso diferente es el de los países del norte de África quienes, que reciben fondos de este tipo desde el inicio de la externalización. Esto ha provocado que haya personas migrantes de todos los países subsaharianos viviendo -en nefastas condiciones de vida- en Marruecos, Libia o Túnez esperando durante años para cruzar a Europa.

El caos que genera la externalización del control migratorio provoca 8.565 personas muertas* anualmente, golpes militares, inestabilidad en la región de Sahel, atlántica y cuerno de África, y, la perpetuación de una narrativa colonial. Por ello, cuando leemos el Pacto de Migración y Asilo, aprobado este mismo mes, solo se puede sentir una profunda tristeza por la oportunidad perdida para cambiar este sistema obsoleto, caótico e ineficaz por un sistema que garante de los derechos humanos y, acorde con los valores en teoría estandarte de la Unión Europea.

*Esta cifra es mucho menor a la real. La OIM solamente contabiliza las muertes constatadas -algo que es muy difícil en el tránsito migratorio-. En el Balance Migratorio de la APDHA se señala que teniendo en consideración personas muertas y desaparecidas la cifra de la OIM se triplicaría en 2023.