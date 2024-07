Las que escribimos la historia

Tener una columna es una gran responsabilidad. Todas las semanas tienes que transformar una hoja en blanco en algo inspirador que ayude a tus lectoras a ver, a sentir, a transitar por la complejidad de este mundo hostil y acogedor a partes iguales. Julio asoma la cara y sabes que tu texto caerá en manos de personas sedientas de transformación estival. Porque, como explica el inigualable Guillermo en su editorial de este mes de Revista Salvaje - de obligada lectura por ser una obra de arte- en verano se enciende una llama que esperamos nos haga brillar con una fuerza excepcional durante uno o dos meses.

Y buscando esta excelencia esta semana he decidido ofrecer en este espacio un texto excepcional que retoma el discurso de mi admirada compañera la periodista eslovaca Beata Balogová durante la entrega de premios del European Press Price de este año. Hace unos días nuestra compañera Jo Cox habría cumplido 50 años. Al igual que el compañero de Beata, Jo fue asesinada por un loco enardecido por los chorros de odio, en su caso, volcados durante la campaña del Brexit. El discurso de Beata, que se puede encontrar íntegro en la página web del European Press Prize, me hizo llorar y al mismo tiempo creer que tenemos mucho por hacer, que tenemos que seguir luchando sin rendirnos porque somos más y juntas, escribimos la historia. Y, en esta semana, que el gobierno de España está con el debate de la Ley de publicidad, este texto me parece más pertinente que nunca. Que lo aprovechen:

Praga, 6 de junio de 2024

Queridos amigos de la excelencia periodística:

Estamos aquí para celebrar el poder del periodismo en sus múltiples formas. Sin embargo, en primer lugar, me gustaría hablar del odio. El odio ataca a los periodistas todos los días, y lo absorbemos como si formara parte de la descripción de nuestro trabajo.

Tras el asesinato de mi colega Ján Kuciak y su prometida Martina, creí que los políticos comprendían que los ataques verbales contra los periodistas pueden transformarse en una bala que nos atraviese el cuerpo.

Seis años después, hay más agresiones verbales acumuladas en el espacio público que antes del asesinato. Hablo de Eslovaquia, pero el odio se ha convertido en una forma de guerra contra los periodistas en muchas otras naciones.

"Espero que gente como tú sea fusilada, ahorcada o al menos expulsada de Eslovaquia, prostituta judeo-bolchevique. Ese día habrá celebraciones, pero tú no las verás, porque estarás muerto. Más bien deberíamos prenderte fuego, porque no eres digna de una bala".

Algunos políticos piensan que el odio es como un perro de pelea adiestrado que pueden soltar en las sociedades y señalar con el dedo a cualquier enemigo que elijan. Pero se equivocan. Una vez liberado, el odio ya no puede controlarse.

Uno de los hombres más protegidos de Eslovaquia, el Primer Ministro Robert Fico, recibió recientemente cinco disparos. Afortunadamente sobrevivió al asesinato. Los directores de los principales periódicos y páginas web condenaron el acto.

Pero los políticos en el poder lanzaron inmediatamente ataques contra los medios de comunicación. Dijeron que los periodistas debían pedir disculpas a Fico por las críticas que sugerían que su gobierno era corrupto, que los candidatos de su partido abusaban del poder, y por las preguntas sobre su apartamento de lujo y cómo lo pagaba. Exigieron disculpas por las investigaciones basadas en fuentes y hechos verificados.

En su primer discurso público tras la tragedia, Fico sugirió que los periodistas formaban parte de la fuerza maligna que influyó en el asesino para cometer el horrendo acto.

Parece que no sólo en Eslovaquia, sino en muchos otros países, tenemos que volver a lo básico y explicar a la opinión pública en qué se diferencia denunciar los abusos de poder, los conflictos de intereses, el nepotismo, el fraude o la corrupción de difundir el odio.

Tenemos que ser claros a la hora de explicar la diferencia entre los sitios de desinformación y el verdadero periodismo de investigación y de datos llevado a cabo por medios de comunicación de propiedad transparente.

(...)

Los populistas y los autócratas suelen argumentar que los medios de comunicación críticos y libres se unen injustamente a la lucha política. Dicen que los periodistas sólo deben informar sobre las actividades del gobierno y no controlarlo. Si quieren algún poder de control, deberían presentarse a las elecciones.

Dado que los medios independientes muestran poca o ninguna comprensión por la redefinición de su papel como meras pértigas para un micrófono, populistas y autócratas han empezado a utilizar y legitimar sitios de desinformación, canales con turbios antecedentes de propiedad y propagandistas sin formación periodística.

Estos sitios no les incomodan planteando preguntas críticas. Transmiten fácilmente viejas teorías conspirativas revestidas de un maquillaje fresco, trabajan con opiniones más que con hechos. Deforman fatalmente la relación de la sociedad con la verdad.

Y lo que es más importante, no practican el periodismo para servir al interés público. No practican el periodismo en absoluto.

Me gustaría que quienes confían en los canales de desinformación comprendieran que los medios de comunicación libres les sirven incluso cuando no están de acuerdo con su contenido. El periodismo sirve a los ciudadanos independientemente de sus preferencias políticas.

Ningún propagandista, ningún sitio de desinformación, ningún bloguero pagado por Putin nos llevará a estos lugares en los que tenemos que combinar lo más profundo de nuestra humanidad con la capacidad de informar, la empatía y la habilidad para dar voz a los que no la tienen.

Además, a menudo se nos culpa a los periodistas del declive de la confianza de la gente en los medios de comunicación y de la propagación de la desinformación y las noticias falsas.

Sin embargo, la desinformación, la guerra cibernética y las fábricas de noticias falsas prosperan no porque los periodistas de medios independientes hagan un trabajo deficiente. Prosperan porque algunos gobiernos son los mayores difusores de la desinformación y el odio. Algunos ataques contra periodistas son, de hecho, campañas de odio en línea patrocinadas por el Estado.

No rehuimos la autorreflexión. Cometemos errores. Seguramente todos los días, en todas las redacciones. Pero esos errores no aparecen porque tengamos demasiada libertad y no dan derecho en modo alguno a intervenciones políticas.

El odio no es una consecuencia de nuestro trabajo periodístico. Es una técnica de los poderosos para impedirnos hacer nuestro trabajo.

Gran parte de ese odio se dirige contra las mujeres periodistas, degradándolas como objetos sexuales, atacando su credibilidad.

A veces, cuando cuento a mis colegas masculinos que recibo mensajes vulgares y agresivos, me dicen que lo sienten y creen saber de qué hablo. Pero cuando les hago leer esos mensajes, se horrorizan.

Muchas periodistas eslovacas y húngaras, y de muchos otros países, se retiraron de la escena pública tras sufrir agresiones de este tipo. Una de las razones por las que la presidenta eslovaca Zuzana Čaputová no se presentó a la reelección fueron los mensajes de odio que recibieron ella y su familia. En Hungría, las mujeres están desapareciendo de la alta dirección de los medios de comunicación libres que quedan.

Por favor, no digan a las mujeres periodistas que el entorno de los medios se ha vuelto duro y que las que no puedan manejarlo deben salvarse marchándose.

(...)

Originalmente, tenía previsto cerrar mi artículo con una selección de insultos que he recibido recientemente. Sin embargo, he decidido citar en su lugar a mi amigo Carlos Dada, periodista galardonado y fundador de El Faro, cuya vida corrió peligro en El Salvador y hoy trabaja desde el exilio. La última vez que nos vimos en Sarajevo le pregunté cuál sería su mensaje para sus colegas de Eslovaquia. Pero siento que este mensaje es para todos nosotros.

"Os amenazan y os atacan porque sobresalís en vuestro trabajo. Es frustrante ver que las peores y más engañosas narrativas políticas se están volviendo tan poderosas. Personalmente, me he sentido frustrado porque parece que nuestros esfuerzos no tienen ninguna repercusión.

Pero me gusta leer mucha historia y extraer lecciones de lo que leo. Todo capítulo histórico tiene un final, y cuando se cierra, la gente mira atrás y trata de entender lo que pasó. A menudo se basan en nuestro trabajo para hacerlo. No habrá nada más que ayude a las próximas generaciones a entender lo que pasó que nuestras historias. Por eso, en estos tiempos difíciles, debemos ser más rigurosos, intelectualmente claros y moralmente sólidos.

(...) Entiendo que os parezca que estáis sacrificando mucho a cambio de poco. Pero esa no es la realidad. Escribís la historia".



Discurso de Beata Balogová en la ceremonia de entrega de premios del European Press Prize en Praga el 6 de junio de 2024. Texto completo en inglés disponible en la web del European Press Prize.