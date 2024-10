¿Qué te parece el plan Meloni?

Pues mira, sinceramente, no me parece un plan, y, es más, me parece una medida narrativa, una cosa estética. Me explico.

Desde 2015 Italia recibe todos los años a centenares de miles de migrantes por la ruta mediterránea central. Sólo en 2023 llegaron 158.000 personas por esa ruta. La cárcel que propone abrir Meloni en Albania apenas tiene capacidad para 400 personas ampliable en un futuro a 3.000. Es decir que esa propuesta de Meloni de mandar a las personas migrantes irregulares a cárceles fuera de Italia no responde en absoluto a la realidad migratoria de su país. Esto nos lleva al segundo punto de cual es el objetivo real que persigue Meloni con esta medida. Lo que ha conseguido la primera ministra italiana es estirar enormemente la Ventana de Overton. El debate migratorio ha empezado así a centrarse en si podemos encarcelar en otros países no europeos de fuera de nuestro territorio a las personas que llegan sin papeles a nuestros países europeos. La perversión de todo este debate es que lo que deberíamos estar discutiendo es si se puede encarcelar a las personas sin papeles, a secas. ¿Es proporcional la pena a la falta? En el debate actual aceptamos que cualquier persona que no tenga los papeles en regla es susceptible de ser encarcelada. Se da por hecho cuando todavía el no tener papeles, por lo menos en España, no es más que una falta administrativa. Encarcelamos a la gente sin juicio, sin leyes que lo regulen. Y nos parece normal. Discutimos sobre si los metemos en un centro en Canarias o los llevamos a la península. Hablamos de si está bien hacer una cárcel más grande o más pequeña. Y ahora ya, gracias a Meloni, nos planteamos si los podemos mandar a otro país que no sea europeo.

Lo más dramático de todo es que este debate tiene lugar sin que se comenté que el Gobierno español está construyendo cárceles para migrantes en Mauritania con dinero de la cooperación internacional. La ligera diferencia es que los migrantes no llegan a nuestras costas, los encerramos antes de que tomen la barca. Como demuestran las investigaciones de la Fundación porCausa, la acción de detención y encarcelamiento está coordinada con nuestros cuerpos de seguridad del Estado y gran parte del material que se usa lo financia la cooperación internacional española. Italia también tiene de eso. Se jacta Meloni de haber disminuido las entradas por la ruta central mediterránea en Italia este año. Esta disminución es proporcional a los acuerdos de externalización fronteriza que ha cerrado con Túnez y Libia. España tiene acuerdos con Mauritania, Senegal o Marruecos, entre otros. Todos estos acuerdos implican que España e Italia dan enormes cantidades de dinero, materiales, entrenamientos y efectivos de seguridad a países terceros no europeos, cuya calidad democrática en muchos casos es dudosa y a veces inexistente, para que sean ellos los que "acaben" con la migración irregular. Y pese a todo ello la gente sigue llegando por esas rutas.

El debate migratorio es una gran cortina de humo. La capa de irrealidad que posee el debate público cuando se habla de migraciones es enorme. Nuestras realidades migratorias se cuentan en cientos de miles de personas que entran y salen todos los años de nuestros países. La realidad social española tampoco se ve reflejada en el debate migratorio que nos intentan imponer. Fuimos un país de emigración durante los años de la dictadura. Luego tuvieron lugar las migraciones internas, donde como relata precisamente la película El 47, en Cataluña o País Vasco se rechazaba a los extremeños. Luego llegaron las migraciones centroamericanas en los 90, que fueron complicadas incluyendo el asesinato de Lucrecia Pérez. Y todos esos momentos fueron temporales y los superamos, porque la sociedad española es generosa y comunitaria. Ahora esos tiempos pasados parece que no existieron pero forman parte de nuestra realidad presente. Y nos retratan y nos representan como sociedad. Por eso tenemos que ser capaces de salirnos del fango y la manipulación a la que pretenden someternos y abrir los debates que realmente nos importan, en estos momentos la vivienda, la sanidad y en migraciones, la regularización extraordinaria.