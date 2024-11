Somos mucho mejores de lo que nos presuponen nuestros políticos. Cuando volaban insultos y bulos, nosotras, las ciudadanas, nos apoyamos las unas a las otras para avanzar en el dolor y la reconstrucción tras la DANA. Cuando se intentaba linchar a un colectivo para desviar la atención, nosotras, compartimos historias de superación y de comunidad.

Estos días mi Instagram ha estado lleno de imágenes terribles y mensajes preciosos, porque ante la adversidad sacamos lo mejor, la solidaridad y la fuerza comunitaria que nos representa.

Todo lo que ha sucedido en València nos retrotrae a tiempos pasados y nos recuerda de dónde venimos. En 2009, cuando la crisis económica empezó a hacer estragos en nuestro país, de su mano llegó una especie de despertar social sin precedentes. Convivieron la que fuera la mayor tasa de suicidios de nuestra Historia con la mayor actividad social de la misma. En todas partes afloraban grupos y asambleas donde se juntaban personas ilusionadas por encontrar una solución colectiva para superar una de las épocas más duras de las últimas décadas. Había tanta precariedad y sufrimiento como esperanza. Y todo eso se tradujo en acciones concretas y en un cambio político sin precedentes, las mareas, las uniones civiles, llegaron a los gobiernos demostrando así que somos mucho mejores de lo que se nos supone.

Ahora de nuevo vivimos un momento similar. 2022 superó al 2014 en número de suicidios. En realidad, según el INE, desde 2008 esta es la principal causa de muerte externa en nuestro país, pero sufrió un descenso después de 2014, volviéndose a disparar después de la pandemia. Y atención, porque el suicidio adolescente se multiplica.

Pero sea como fuere, estos datos no dejan lugar a dudas: lo que tenemos no nos satisface, es más, nos entristece. La falta de propuestas inspiradoras, la descomposición del tejido social, la soledad, son, sin duda, factores importantes de esta ecuación. Es indispensable promover la creación de espacios de encuentro físico donde las personas puedan cocrear de forma colectiva. En la década de 2010 afloraron en las ciudades espacios de gestión vecinales que unían a las personas en torno a iniciativas que iban desde un huerto urbano a espacios culturales autogestionados. La sociedad, y especialmente las personas jóvenes y las mayores, necesitan este tipo de lugares donde encontrarse y sentirse acompañadas y útiles. Y esto se está viendo perfectamente en la respuesta de nuestra sociedad en la tragedia de València. Especialmente la respuesta de la gente jóven está siendo intensa y emocionante. Las personas migrantes también están protagonizando momentos maravillosos, compartiendo todo lo que tienen y apoyando en las labores de recuperación.

La realidad es que tenemos una juventud excepcional constreñida bajo un discurso público que no les representa. Y somos un país solidario que comparte. El discurso de odio que ha liderado el debate público estos últimos años no nos representa, no es parte de nuestra cultura y no nos hace bien. Nos sumerge en una tristeza histórica y nos hace olvidar quiénes somos. Pero lo que está pasando en el País Valencià estos días nos recuerda que somos mucho mejores de lo que nos quieren hacer creer. Y ojalá el legado de la tremenda tragedia que estamos viviendo sea que perdure el recuerdo de la unión y la fuerza de comunidad, apartidista, levantándose en una marea solidaria, como siempre lo hacemos, como siempre haremos.