Tengo décimas, ¿y ahora qué?

Me acabo de despertar. Tengo la cabeza pesada. He dormido mal. Muy mal. Me duele la garganta, pero no mucho. Desayuno con desgana. No tengo termómetro. ¡A quién se le ocurre no tener termómetro en esta situación! Desde que quitaron los de mercurio es que no me aclaro con estos chismes. Recuerdo a mi madre. Siempre me decía que para ella la fiebre era tener 36, porque su temperatura normal era 35. También recuerdo que contaba cómo se reía su médica cuando le decía eso: "Doña Julia, fiebre es fiebre, más de 38. No se invente la medicina". Se reían juntas. ¡Qué buena médica tenía mi madre! El caso es que no se si tengo fiebre o no, pero yo no me encuentro bien. ¿Y ahora qué hago? Estoy acojonado. Además, han dicho que esto les pega más a los hombres de más de 60 y a los que tienen otras enfermedades. Azúcar. Bueno, yo fumar. Pero ahora no tengo ganas ni de eso.

¿Le pido el termómetro al vecino? Llevo 3 días ya encerrado en casa y en la nevera tengo leche, huevos y pollo. Pero no tengo ganas de moverme del sillón. Me duele todo. Lo que si tengo claro es que no voy al centro de salud, ni a urgencias. Si no lo tengo lo pillo y, la verdad, si lo tengo, pues vamos a ver qué hago. Joder. Un poco de miedo sí que tengo. Voy a llamar al centro de salud. Comunica. Espero a un poco más tarde. Quiero hablar con mi médica, o con mi enfermera. Son dos tipas de primera. Bueno, la brasa que me dan con lo del tabaco no es normal, pero tienen razón. Al tema. No tengo ganas ni de mirar el telefonito. Voy a mandar un mensaje a los amigos, que estuve con ellos la semana pasada. Que tengan cuidado y se lo miren. También les mandaré un mensaje a mis hermanos. A ver cómo se lo digo para que no se preocupen, pero mejor que lo sepan. Se lo diré al Juan, el vecino de abajo. Le diré que me deje el termómetro en el descansillo.

Juan me ha dicho que me baje la aplicación del móvil para la consulta telefónica con el centro de salud. Mejor. Que me llamen ellos, que estarán muy saturados, cuando me toque. Me ha llamado mi médica. Me dice que no intente llamar al centro, que comunica continuamente, y menos aún que no se me ocurra ir estando así. Que le ponga la cita telefónica y que ella o alguien del equipo me llamará. También he oído que llame a un número de teléfono gratuito ¿Cuál era?, en la tele he oído el anuncio. Espera que lo busco. Que me mire la fiebre y sobre todo que mire si respiro bien. La verdad es que toso, y es incómodo. Esta noche he tosido mucho. Cuesta dormir, pero puedo respirar bien.

Me ha dicho que tome paracetamol y que no deje de tomarme el resto de mis tratamientos. Tranquiliza. También me ha dicho que mientras me encuentre razonablemente bien, esté en casa. Que cada vez tiene menos importancia saber si es el virus famoso u otro, que lo importante es cómo me encuentre y que, ante la duda, procure no extenderlo. Bien no estoy, pero creo que en casa estoy bien, respiro bien y con el paracetamol me duele menos la cabeza. La tos, esa sí que no hay forma de quitarla. Ni el miedo. Pongo la tele y veo algunos wasaps que me mandan y me pongo peor que con la fiebre. Creo que haré un aislamiento de algunas redes estos días: que si no tome ibuprofeno, que si este ha dicho que se cura con el frío o con el ajo, etc. ¡Pero cuantas chorradas hay que oír o leer! También hay algunos memes que mandan que me parto de la risa y con el dolor de cuerpo que tengo me duele hasta reírme.

Llevo 3 días en la cama. Juan el vecino me deja en el descansillo caldo y flanes que hace para su casa. ¡Qué mano tiene el tío para el caldo! A las 10 de la noche oigo los aplausos en la calle por aquello de que el personal sanitario se anime. A ver si cuando acabe esto los tratan un poco mejor, que siempre nos acordamos de Santa Bárbara...

Llevo 5 días en la cama. Sigo parecido, pero ahora ya no me preocupa tanto lo de respirar. Anteayer me asusté. Parecía que me costaba. Hice lo de la cita telefónica por internet. La verdad es que las del centro me llaman todos los días. No saben lo que me tranquiliza. Luego mi hermano llama para rematar. Que si eso viene y me cuida. Le he dicho que ni hablar. Que su hija mayor sí que la necesita y que no se enrede, que yo estoy bien. He seguido unas instrucciones por teléfono para hacer lo de las inhalaciones y la verdad es que me ha ido bien. Al principio me liaba, y además tampoco tengo la cabeza para experimentos, pero he aprendido con los videos esos de las enfermeras. Son graciosos y te lo explican muy bien.

Estoy mejor. Casi bien. Voy a ver en el wasap del bloque si le falta algo a alguien. Lo he pasado mal, el miedo. Pero me parece que muchos lo han pasado peor. En los hospitales hay mucha gente jodida, más que yo. Espero que tengan suerte y que les cuiden bien. Aun me quedan dos semanas en casa. Esto hay que pararlo y entre todos lo podemos hacer.

