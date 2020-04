Como de una guerra. Como si vinieran de la trinchera o del hospital de campaña, cuando consigo hablar con mis amigos que vuelven dados de alta desde los hospitales escucho su voz débil, esperanzada porque regresan a casa, desde la habitación del hospital al paraíso. En casa, aunque toque estar confinados. Con su gente querida, sus libros, sus sartenes, sus ventanas. "Este virus es jodido" te dicen con su vocecita agotada, "hay que pararlo". Y veo su mirada lúcida y siento su corazón muy cerca. Y nos damos un abrazo y ánimo y cuídate mucho, en una tarde gris, lluviosa y fría. También Fernando Simón ha dado positivo. Pero la curva de nuevos contagios parece que amaina un poco, como dándole la razón en que la cuarentena está haciendo su efecto y que pronto, quizá en pocas semanas, las UCIS dejarán de estar abarrotadas y los profesionales sanitarios empezarán a respirar. Todavía queda mucho trabajo, mucho sufrimiento. Pero cada alta que vuelve a casa es una alegría, y parece querer anunciarnos que vamos a ganar esta guerra.

Entretanto, cada uno de nosotros tiene que hacer su papel, apoyando la labor que realizan miles de profesionales en los servicios esenciales, tratando de descongestionar los hospitales evitando contagios, quedándonos en casa. No resulta nada fácil, pero es lo menos que podemos hacer para ayudar en esta difícil batalla. Cada día que evitamos contagios quitamos presión. Es como achicar el barco.

Especialmente dura está siendo la cuarentena en los momentos de duelo. Es muy dolorosa la muerte de las personas queridas en estos días de aislamiento. Y siento no poder dar un abrazo de consuelo cuando oigo llorar a mi amiga por el teléfono, porque se fue su madre, su hermano. En este drama que sobrecoge el alma, al dolor de la partida se suma la impotencia de no poder despedirles con la familia reunida, con los amigos. Y solo cabe pensar que esta obligada cuarentena está haciendo posible que muchos otros vivan, que los sanitarios y los que trabajan en primera línea puedan seguir dando la batalla. Por eso es preciso no olvidar a quienes se han ido, porque en su soledad también han sido heroínas y héroes anónimos de esta pandemia.

LEJOS PERO CERCA

Cada uno en su casa

y sintiéndonos muy cerca.

Compartiendo una aventura incierta

en este inesperado viaje solitario

por las desconocidas aguas de la pandemia.

Y, al mismo tiempo, un viaje compartido

con millones de personas en sus casas.

Lejos pero cerca.

Un viaje en que también nos acompañan

miles de personas cuidando a los enfermos

en los hospitales y los centros de salud,

miles de policías y soldados ayudando

a que las cosas funcionen,

dependientas de supermercado enmascaradas,

conductores de metro y de autobús casi vacíos,

limpiadoras, farmacéuticas y camioneros,

periodistas e investigadores trabajando a destajo,

gentes anónimas que nos cuidan en el viaje

para lograr, entre todos, llegar a puerto seguro

y a los que aplaudimos cada noche

desde nuestras ventanas-camarote

y desde el corazón.

Todo viaje enseña muchas cosas.

En este de seguro aprenderemos

otra forma de vivir, de hablarnos

lejos pero cerca

de descubrir lo frágiles que somos

lo mucho que dependemos los unos de los otros

lo relativo de lo que parecía impostergable

y la necesidad de compartir.

Nada parece hoy seguro.

Las ciudades desiertas

las risas de los niños ausentes de los jardines

las universidades sin estudiantes

en un paisaje como de guerra, desolado.

Y, sin embargo, te siento muy cerca, aunque estés lejos,

y eso me da fuerza, me anima,

siento que vamos en el mismo barco

y sé que juntos saldremos adelante.

Fernando Lamata

FIRMANTES DEL BLOG