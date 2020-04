Ruido, ruido ruido

Ya van viendo que en este blog somos muy musicales. Y en esta ocasión les proponemos poner el temazo del maestro Sabina, ruido, para acompañar la lectura. No tiene nada que ver, pero anima mucho. Es curioso que wasap, una aplicación de mensajes escritos, se haya convertido en la máxima expresión del ruido y de la confusión en esta crisis. Audios de protagonistas, de gurús y de malabaristas van corriendo como la espuma por chats de conocidos y de excompañeros del instituto. Pánico en pequeñas perlas y mentiras firmadas por supuestos profesionales, jefes de servicio de hospital o por el mismo que inventó el comercio con China. Al mismo tiempo y gracias al telefonito sobrellevamos el aislamiento contactando con toda nuestra agenda haciendo que los días pasen como si estuviéramos en el centro de la plaza mayor.

Entre los avezados y muy organizados intérpretes de este ruido tenemos a quienes se relamen pensando en que este drama les beneficiará en sus intereses políticos. Ruido para el desgaste de un gobierno al que no apoyan ni cuando dicen que apoyan por la gestión de una crisis sin precedentes. El ruido de la deslealtad deja recuerdo. Cuando esto pase será fácil diferenciar el sonido de la crítica, del lamento y del miedo de ruido de la deslealtad.

Entre tanto ruido hoy queremos recordaros un elemento clave de toda esta movida. La parte más humilde, más olvidable, menos glamurosa de la lucha contra el virus. El agua y su inseparable jabón. Tenemos una cita casi obsesiva con el grifo. ¿Se han dado cuenta de que ahora que estamos en casa, pues eso, que para qué vamos a lavarnos tanto las manos? Encerrados nos creemos más seguros. En casa nos lavamos menos las manos. Nuestro aislamiento, el de muchos, tiene sus grietas. Salidas a comprar, paseos de perro, productos que llegan de la tienda o del mensajero, pasamanos de escalera…

Esí que, en casa, lavados como mínimo antes de las comidas, después de ir al baño y tras las salidas al exterior.

Y es que entre tanto mensaje de risa y de odio el que echamos de menos es un wasap que nos recuerde que tenemos que lavarnos las manos otra vez más, si, otra, ¡ya, pero si no he tocado a nadie! ¡sin peros, una vez más!. Cuando salgamos de casa, no dude que saldremos, lo haremos con la condición de que nos lavemos las manos con agua y jabón casi de forma continua. Lo decimos por si alguien pensó que el día que salgamos a la calle nos iremos todos juntos a un festival de música. El levantamiento progresivo de las medidas pasará por haber interiorizado el hábito del lavado de manos durante estas semanas.

Para ayudarnos en este asunto podemos encontrar en las redes videos y tutoriales de ayuda de lo más variopinto. Les añadimos algunos que cumplen con las recomendaciones técnicas y que además tienen estupendos acompañamientos poco ruidosos y muy musicales.

Vean este ejemplo, perfecto para antes del desayuno. Si no le ayuda a lavarse las manos le ayudará a despertarse. O esta simulación pedagógica con pintura roja, viral estos días, es el sueño del lavado de manos para los niños y niñas confinadas. Eso sí, con la misma pintura roja. ¿Y esta versión clásica para irse a dormir? Estupenda. Grabe su video en casa y envíelo por las redes, anime a otros para hacer algo importante. A lo mejor conseguimos que la red nos asuste menos y nos ayude mas.

Ahora que nos asomamos a la ventana y oímos los aplausos de los vecinos de la manzana de al lado. El silencio nos estremece. Nos asusta y queremos que el ruido de la calle vuelva y nos inunde. Cuando esto pase añoraremos el silencio que hoy nos impresiona. Pero recuerde, ahora en casa y pronto, cuando salgamos a la calle de nuevo para contribuir al ruido, hagámoslo con las manos limpias, muy limpias. Nos va la vida en ello.

