Sexo, de hoy no pasa

Me levanto, no son ni las 8, hoy no tengo turno, pero total, que más me da, llevo una hora dando vueltas a la almohada. Siempre busco su lado frío para conciliar el sueño, a veces con éxito. De todas formas, de hoy no pasa.

Me levanto y ya está. La cabeza está llena de mensajes, que rebotan una y otra vez, pero que no se apagan. Me acuerdo de esos primeros videojuegos, como de tenis, de fondo negro y líneas blancas, en los que pasabas una bolita blanca al otro campo, y tras rebotar en alguna pared, tu contrincante, un segmento pequeño y blanco, la golpeaba, y te la volvía a lanzar. Perdía, el que no podía dar a la bola, y esta atravesaba el límite de su campo. En estos días, me parece que me trago todas las bolas blancas, alguna vez consigo rebotar alguna, sí, pero al cabo de un rato me vuelven, y se quedan ya conmigo.

Uff, vaya días, desde que apareció el covid-19, mi tendencia a tener pensamientos obsesivos se ha acentuado, me cuesta concentrarme, y fijar mi atención.

La atención. Es importante este tema ¿eh? Si a nuestro lado se colocara un tigre hambriento, nos sería muy difícil concentrarnos en algo diferente que no fuera librarnos de él. Y a eso voy, pero, de todas formas, de hoy no pasa.

Tengo suerte, vivo en un piso grande, que comparto con mi esposa, y mis dos hijos adolescentes. A estos dos últimos los veo poco últimamente, aunque respetan escrupulosamente las medidas de confinamiento. Si tenéis hijos adolescentes sabréis de lo que os hablo.

Y bueno, lo que os quería contar después de este rodeo es que mi libido, mi deseo sexual, se ha desplomado. Nos ha tocado vivir con un tigre hambriento, pero de tamaño microscópico. Y cuando mi pareja y yo nos ponemos a ello, en fin, que no me concentro. Es curioso eso de la atención.

Las relaciones sexuales en la época del covid, siguen siendo tan complejas y enriquecedoras como lo eran antes. Pero nuestra forma de acercarnos al sexo en muchos casos ha cambiado. Entre dos personas sanas, en un ambiente confinado, las relaciones sexuales pueden mantenerse, tanto como ellas mismas decidan y quieran. Pero en estos momentos podemos tener más problemas para empezar. Es normal, es una situación nueva y estresante para todo el mundo, también para nuestra pareja, y nuestra respuesta sexual se modifica. Sin embargo, creo que en esta situación extraña podemos seguir intentándolo, aunque al inicio nos cueste un poco más. Por una vez en mucho tiempo al menos tiempo tenemos. Quizá el primer paso es ponerse en movimiento, sin prefijarse unas metas, ya que de no cumplirse nos frustrarán y ahuyentarán más. En una sociedad heterosexual y coitocentrista como la nuestra, parece que los caminos, las metas volantes, y la línea de llegada están claros y prefijados, y eso en mi opinión es un error. El sexo, es tan diferente y maravilloso, como lo entienden cada uno de los siete mil millones de personas que habitamos este planeta. Sería bueno disfrutar del momento, del roce de la piel, de la calidez, del olor, y de las sensaciones, que van acercándonos a nuestra pareja sexual, y nos hacen compartir con ella, comunicación y placer, incluso afecto y amor.

Así que como os decía de hoy no pasa. He vuelto a la cama, ella aún duerme, apago su despertador, y me acerco. La abrazo, respiro muy cerca. Ella nota mi presencia, y se va desperezando, noto el calor de su piel, y el tigre, se aleja.

