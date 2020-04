Niñas y niños, hoy salimos…..

Hoy las niñas y los niños saldrán por primera vez a la calle, tras más de 40 días confinados en casa, contribuyendo como parte muy importante de nuestra sociedad, a doblar la curva de la pandemia. En ocasiones no entendiendo muy bien lo que está sucediendo pero, en otras muchas, dando ejemplos de ciudadanía y convivencia en esta situación tan extraordinaria.

Si revisamos la evolución de la situación de la pandemia, siempre desde el contexto de la infancia, la semana del 9 al 13 de marzo, asistieron a las maratonianas actividades extraescolares que tenían programadas como era habitual.

Una semana que, para cada persona pudo ser especial por el significado de ser la última, no anunciaba nada extraordinario, aunque ya se hablaba del coronavirus, pero poco importaba o afectaba a nuestra vida cotidiana.

Y se declaró la pandemia…

El lunes 15 de marzo nos comunicaron que "no hay cole", nos quedamos en casa. Fue la noticia inesperada, comenzó un periplo de nuevas circunstancias, los padres y las madres preocupados por la conciliación, ¿con quién voy a dejar a mis hijos e hijas si tengo que continuar trabajando?, ¡Los abuelos no se pueden quedar con ellos!, ¿aguantarán el confinamiento los niños y las niñas?. Preguntas y realidades que surgieron en esos primeros días que hemos ido afrontando y gestionando día a día.

Es posible que los primeros días de "quedarse en casa" hayan sido como algo extraordinario, los horarios fueron más flexibles al no tener que madrugar, estábamos todos y todas, más tiempo en casa y a la vez hacíamos muchas actividades que antes no realizábamos.

Cuando comenzó a consolidarse el confinamiento, estuvimos atentos a las propuestas que nos hacían los especialistas para poder afrontar lo que podía acontecer tras muchos días de no poder salir a la calle. Establecer un horario donde pudiéramos desarrollar rutinas que diferenciaran tareas escolares, tiempo libre, tiempo para compartir en familia y diferenciar los fines de semana, dar una información a los niños y las niñas ajustada a la edad de lo que estaba pasando y estar atentos a las preocupaciones derivadas de la situación, mantener relaciones sociales mediante videollamadas o llamadas y sobre todo hacer partícipes de que superar esta situación es cosa de todos y todas están siendo algunas de las pautas que manejamos como hoja de ruta.

Al mismo tiempo, fuimos poniendo en práctica distintas acciones sobre regulación emocional, expresando como nos sentimos, potenciando la expresión de afecto y cariño de forma verbal, hablar de cómo afrontamos, no ver a las abuelas, a las amigas y otras personas de nuestro entorno cotidiano.

También es necesario reseñar que esta situación, dura y compleja para todos y todas, está siendo también una oportunidad para muchas familias para dedicar más tiempo para hablar, para conocerse mejor, para compartir, para conocer y recuperar los intereses de los hijos y las hijas y para disfrutar de los mimos.

Y mañana comenzamos a salir…

En las últimas semanas se ha priorizado la necesidad de que los niños y las niñas comiencen a realizar pequeños paseos, recordando que todavía no sería responsable compartir con sus iguales y tampoco estar con sus abuelas y abuelos, y ese día ha llegado, hoy 26 de abril.

Conviene revisar todo lo que hemos recorrido hasta llegar al día de hoy, afrontando los nuevos pasos de lucha contra la Pandemia de la misma manera, tomando decisiones responsables, potenciado la comunicación y consolidar en nuestro día a día todo lo que nos ha ayudado ha doblegar la curva de la pandemia.

¿Salimos a dar un paseo?

Durante estos días, los niños y las niñas han participado en la toma de medidas para minimizar los contagios, en valorar lo que hemos perdido estos días, en la preocupación colectiva sobre lo que esta ocurriendo, en apoyar a distintos sectores de nuestra sociedad, cada uno en función de su edad, en función de su situación, y ahora toca continuar con este viaje, que en ocasiones parece una pesadilla, pero que todos y todas tenemos que hacer.

Y toca seguir asumiendo las pautas para seguir frenando la pandemia, ahora se añade la posibilidad de pasear durante 1 hora, por lo que tenemos que continuar con el lavado de manos, evitar o minimizar el contacto con objetos de la calle , mantener las distancias de 2 metros con personas que no convivan con nosotros, higienizar los objetos que hemos sacado a la calle ( juguetes, otros…), no hacer recorridos que nos distancien más de mil metros de nuestra casa, pasear durante no más de una hora y sobre todo, tenemos que continuar desarrollando acciones que potencien la concienciación de la situación que estamos viviendo con los niños y las niñas.

Es necesario que lo expliquemos, con un leguaje adecuado, siempre teniendo en cuenta la edad de cada niño y cada niña, contando qué medidas de precaución vamos a tomar , como vamos a salir a la calle, que nos podemos encontrar (los negocios cerrados, los parques precintados, los colegios cerrados etc…), el contexto en el que salimos y porque salimos, que podemos hacer y que no podemos hacer, planificar cada día los itinerarios, explicando que es un paso previo hacia el objetivo final de recobrar poco a poco lo cotidiano.

Y cuando regresemos a casa, será un momento ideal para compartir percepciones, ajustar expectativas, y hablar de mañana.

