En Ítaca, no son clientes, son pacientes

La Sanidad Española necesita concretar la apuesta que los ciudadanos han confirmado.

Si en nuestro viaje a Itaca como pueblo incluye alcanzar un sistema público de salud que responda con eficiencia tanto a las situaciones cotidianas como a las extraordinarias, no debemos dejarnos aturdir por el canto de las sirenas. Ha llegado el momento de mejorar su financiación.

La sanidad pública española ha resistido con grietas el envite de esta crisis. Su personal ha superado las deficiencias de medios con profesionalidad, dedicación y, por qué no decirlo, con valor.

Los cantos de sirena del capital

La pérdida de inversión en salud en nuestro país y el desmantelamiento y la privatización se han ido imponiendo en los últimos años "gracias" a las políticas llamadas liberales, a los defensores de las grandes mutuas sanitarias y a los fondos buitre que las sustentan.

El mensaje ha sido constante, bien publicitado y pagado, hasta resultar aceptado por personas que se dicen de izquierdas. Así, se reduce la salud al nivel meramente asistencial y se vende a las instituciones un discurso manido: "no te preocupes, si no tienes dinero para la inversión inicial, ya lo pongo yo y luego me vas a pagar por el trabajo que haga, te va a salir mejor y más barato". No dicen que después, como pasa con los prestamistas, vas a depender de «ellos». Cada vez te van a cobrar más cara la atención al " cliente", como la llaman a lo que para nosotros es el paciente. Si la situación se encona te ofrecerán otro "producto" más caro, y te rebajarán un poco el inicial. Al fin y a la postre están para ganar dinero, porque tienen accionistas que demandan dividendos. Ni mejor, ni más barato.

Una sanidad pública sin viento en las velas

Los que somos "accionistas" de la sanidad pública hemos presenciado una disminución de su financiación. Se ha reducido el porcentaje sobre el producto nacional bruto y estamos en el lugar 17 de Europa, un punto por debajo de la media. El gasto sanitario per cápita es de 2.371 euros (ajustado según el poder adquisitivo), lo que supone más del 15% por debajo de la media de la UE, que es de 2.884 euros.

El sistema público de salud se ha mantenido gracias a que sus profesionales están entre los peor pagados de toda la Unión Europea, y a ciertas ventajas de precio en la adquisición de los fármacos. La ciudadanía, en las encuestas, se muestra favorable a una sanidad pública que sigue necesitada de inversión, de desburocratización y de innovación. Potenciar la atención primaria, la salud pública, la atención socio sanitaria a ancianos y dependientes y la atención domiciliaria, deberían ser tareas prioritarias. Ya en el 2014, cuando se inició la recuperación económica, la sanidad quedó relegada y no por descuido, más bien por una visión privatizadora.

Renovar la flota e invertir en la tripulación

Comprobamos ahora que la tan proclamada colaboración público-privada no ha jugado ningún papel en esta crisis. No se han puesto a disposición de la sanidad pública las dotaciones privadas. Ha habido que recurrir a hospitales de campaña, hoteles y otras instalaciones. Es más, en algunos casos se han cerrado centros por falta de actividad y se han solicitado ERTES hasta que esto pase. Y claro, "cuando esto pase" reactivarán sus medios y aprovecharán el plan de choque que necesitará la sanidad pública para recortar unas listas de espera engrosadas inevitablemente durante la pandemia. ¿Cómo lo ven?

Se dice que el día después el mundo no será el mismo. Que habremos aprendido de nuestros errores y comprendido lo necesario que es invertir. Concretar inversión para disponer de técnicos en salud pública y observatorios de salud, y para que los servicios socio-sanitarios sean públicos y bien asistidos… Deberíamos aprender también lo urgente que resulta financiar la investigación básica y aplicada, la innovación; lo imprescindible que es urdir un tejido empresarial productivo y cercano, que responda a nuestras necesidades y que además cree puestos de trabajo.

Mientras tanto, cuidado con las sirenas. Saben seducir y pueden suponer nuestra perdición.

FIRMANTES DEL BLOG