Placer viral

Oigo ladrar a Simba, algún vecino ha salido a tomar el aire, y ella les cuenta que todos los balcones y terrazas son de su propiedad. Ultimamente tiene el ego muy crecido, y la verdad, no se lo reprocho, salgo regularmente a la calle gracias a ella.

Sentada en el sofá, veo un pedazo de cielo nublado, con un ánimo muy parecido, y sin embargo…

"Ha sido genial, cada vez mejor"

Hoy me he acordado de Brais, también de Manuel, pero sobre todo de Brais. Después de comer, me he quedado apalancada en el sofá, y me he masturbado con una mano, mientras sujetaba un libro de BetaCoqueta con la otra. Ha sido genial, cada vez mejor.

Teletrabajo y la verdad, mejor así, no tengo que aguantar al jefe en directo. No pensaba sacar nada positivo de este confinamiento. Cambié de curre y de ciudad justo antes de que el virus, dejase a mis amigas, familia y demás, a muchas provincias y algunas comunidades autónomas de separación. Os confieso que lo pensé, ¿qué va a ser de mí?. Yo siempre tan echada para adelante, tan independiente, tan liberal, con mis rollos y mis amigos "con derecho a", mi sexo de una noche, ¿quién me va a echar una mano en esto?

Para ser sincera, rondo esa edad, (empieza por ce, no pienso decir más) dónde muchas pensamos celebrar este aniversario a modo de verbena gallega. Mi amiga Luz, argentina claro, los hizo hace dos años, y fue una fiesta del copón de la baraja. Tengo grandes recuerdos, y también pequeños olvidos de ese día. La semana pasada fue mi cumple y lo pasé, por supuesto en casita, ( en instagram he visto que los llaman erces ) tomando copas de manera virtual, con tres amigas reales, emplazándonos a repetirlas o multiplicarlas de presencia física, en cuanto sea posible.

En el tema sexual, en mis relaciones, no me considero mojigata, y casi siempre consigo montármelo bien. Y tiene mérito, pues hasta que no salí de casa a la universidad, no me enteraba de casi nada. Sociedad y educación patriarcal, ciudad pequeña, feliz de la vida y con un montón de costumbres, usos, vocabulario y actitudes machistas, que veía como naturales, y que a pocos, con esfuerzo y continuas contradicciones, empiezo a ser consciente de ellas. Verlas es el primer paso para poder cambiarlas. Eso me dice siempre Luz, y tiene razón.

"No me extraña que el misionero me deje indiferente"

Un hecho positivo de este confinamiento, he conseguido pensar más en mí misma, me conozco algo mejor. ¿Os podéis imaginar, que hasta estos días, no había mirado mi vulva detenidamente?. Con un espejo, veo que mis labios menores no son pequeños, lógico para mi edad, y creo que tengo un clitorís tímido, con una parte visible más bien chiquita. Si la interna también es corta, no me extraña que el misionero me deje indiferente. Gracias a estos días, he mejorado bastante en saber cómo y dónde puedo tocarme, lograr una excitación más intensa. También compruebo que según los días me gusta más fuerte o bien suave como una pluma. Parece importante conocernos, también en aquello que interesa a nuestro deseo sexual, y nosotras podríamos empezar por aquí, por nuestra vulva, nuestro clítoris, relegados demasiado tiempo, a la oscuridad del dormitorio.

Estamos ya con las medidas de "desescalamiento". Cuando pille a Brais, pienso decirle muy claramente mis deseos, los gemidos son una birria como lenguaje. Pero hasta ese momento, mi placer ya es viral.

