Dos no pactan si uno no quiere

Las acciones pendientes requieren de pactos y lealtad

El refranero español en ocasiones es muy sabio… dice "dos no riñen si uno no quiere". Esa parece ser la actitud del Gobierno frente a todo tipo de ataque en la gestión de esta crisis sanitaria. Lo vemos en las continuas ruedas de prensa, comparecencias a medios y en el Congreso de los Diputados del Presidente del Gobierno, de los y las Ministras, y del comité de estado de alarma. También, en el seno de la Conferencia de Presidentes o del Consejo Interterritorial de Sanidad.

En este estado de confinamiento estamos más pendiente de los medios de comunicación y de la política que nunca. Salimos en gesto solidario a los balcones a aplaudir, a compartir sentimiento de pertenencia a la comunidad y a agradecer solidariamente a los que están en primera línea de acción en esta pandemia.

A pesar de ser un momento en que la ciudadanía se siente más unida que nunca, más empática, más solidaria, no vemos ese espíritu reflejado en el ámbito de la representación política. En este momento en que todos los actores políticos deberían buscar la unidad para salir cuanto antes de esta crisis, lamentablemente no es así.

Instrumentalizar a las víctimas como única propuesta

En el resto de países, sin embargo, vemos cómo existe bastante cohesión y respaldo entre todas las fuerzas políticas y hacia el gobierno. Aquí "Spain is different", pero para mal. La oposición ha decidido aprovechar su momento, todo punto es bueno para intentar hacer palanca en contra del Gobierno de Sánchez. Casado, aunque se queja continuamente de que no le llaman bastante para escuchar sus "ideas", no aporta ni una propuesta. Hoy se niega a apoyar una herramienta para el manejo de la crisis sin aportar un plan alternativo. Seria irresponsable suspender el estado de alarma. En las redes sociales hay barra libre para el bulo. Las formas y el fondo en el Parlamento ojalá fueran más elevados, acorde con las necesidades de momento.

En general, la derecha centra todo su ataque en "los muertos". Vuelve a instrumentalizar a las víctimas, parece que no tiene otro manual de instrucciones de cómo hacer oposición. Aznar comenzó manipulando las víctimas del terrorismo sin sonrojo, también las del 11-M. Ahora Casado utiliza las víctimas de la pandemia, mientras amenaza con boicotear una nueva prórroga del estado de alarma.

Por otro lado, allí donde gobierna la coalición de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) no varía su hoja de ruta de los recortes, maltrato a lo público y desdén por la protección social. En Madrid ya han empezado los primeros despidos de sanitarios. El acto de cierre del hospital de campaña de IFEMA fue un despropósito de autobombo y temeridad…

Tiempo de reforma, tiempo de pacto

En este contexto, comienza la desescalada y en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Cuatro son las cuestiones que se tratarán: el reforzamiento de la sanidad pública, la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo, el reforzamiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal, y la posición de España ante la Unión Europea.

El Presidente del Gobierno ha propuesto la elaboración de un Libro Blanco de la Sanidad, con el objetivo de reforzar el Sistema Nacional de Salud. Desde nuestro punto de vista, en él no deberían faltar la apuesta por la gestión pública directa, velar por el precio justo de los medicamentos, alcanzar un porcentaje del PIB adecuado para el presupuesto sanitario y reconocer el derecho a la salud como derecho fundamental en la Constitución. Estas ideas podrían ser debatidas en el contexto de la comisión parlamentaria, ya que en teoría ese es un foro creado para el pacto de la reconstrucción tras la pandemia, también en el ámbito sanitario, pero me temo que ahora podríamos actualizar el refranero y decir "dos no pactan si uno no quiere".

