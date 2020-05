Test baratos

Los Test son clave para los casos sospechosos y los contactos

Los test deben usarse prioritariamente en quien los necesita, los casos sospechosos.

Me acaban de mandar precios en Valencia. La PCR sale a 115, el test rápido a 32, y la detección de anticuerpos a 45. Precios especiales para jubilados. Por lo que me dicen de las tarifas en las clínicas de Madrid, no están mal. Parece que algunas clínicas están pidiendo casi el triple. Supongo que muchos de los que han tenido que cerrar sus negocios se preguntarán si no podrían abrir una cadena de Test-matón en las estaciones de metro.

Es noticia que a los futbolistas de primera les han hecho a todos la prueba. Lo que no sé es si los analizarán todos los días. Ser hoy negativo no te exime de ser positivo mañana y se puede tener una falsa sensación de seguridad. Tras un negativo en la PCR no se puede bajar la guardia. Pero no creo que su problema sea el dinero.

El procedimiento de desescalada tiene la ventaja de que cada Comunidad sabe en qué tiene que aplicarse y mejorar para avanzar con seguridad. Uno de los aspectos valorados es la capacidad de la atención primaria para poder detectar casos de forma rápida para así rastrear contactos. Y esto nos devuelve a los test. Los test son claves para identificar rápidamente a los casos sospechosos y poder aislar y rastrear a los contactos. Poner en marcha esta estrategia en atención primaria depende en parte de que se tenga acceso inmediato a los test, en las primeras 24 horas. Y de que funcione dependerá en parte el control de las oleadas que puedan llegar. Y de pasar de fase.

Disponer de test de forma rápida ante la sospecha es clave

Disponer de test para hacerlos de forma muy rápida, en el mismo día, en caso de paciente sospechoso debe ser una prioridad para los servicios de salud. Poder seguir y detectar contactos en una estrategia conocida y probada por los centros de salud también. Y las pruebas deben usarse en los grupos con más probabilidad de encontrar un positivo, en personas con síntomas y sus contactos o personas en residencias. Hacerse el test sin indicación médica puede ofrecer falsa seguridad y alargar los tiempos de los casos necesarios.

El estado de alarma, y los estados que vengan después, dan cobertura a los servicios de salud de las Comunidades a contar con los test y recursos estratégicos de los actores privados sanitarios para resolver cuellos de botella que se presenten.

Y si hacen falta para la estrategia global, no tiene mucho sentido que me manden la lista de precios por si puedo pagármelo. Además de no estar muy claro lo útil que puedan ser sin estar bien indicados, este mercadeo de los test muestra la paradoja de que quien no lo necesite puede tener acceso mientras que no lo tenga alguien que si lo necesite.

El test, como el sistema sanitario es para el que lo necesita, no para el que pueda pagarlo

El sistema público de salud es muy valioso para todos los ciudadanos porque está basado exactamente en lo contrario, en ofrecerte lo que necesitas independientemente de tu capacidad de compra. Por eso, en esta situación en la que todos hemos visto alarmados que los recursos necesarios para enfrentar el problema (mascarillas, respiradores, equipos de protección) son muy limitados y que todos queremos todo, y que lo queremos ya, es el criterio de necesidad y de beneficio común el que debe primar sobre cualquier otro. No podemos asumir como sociedad el mensaje de que el test será para todos especialmente para todos los que puedan pagarlo.

Supongo que volver a ver rodar el balón supone un conjuro de normalidad. No quisiera pensar que lanzan a estos muchachos testados al césped por que el show must go on. Solo espero que quedarnos fuera de la fase de ascenso no solo sea que el mercado nos ha vuelto a marcar un gol.

FIRMANTES DEL BLOG