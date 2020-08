Verano delicuescente

No somos dueños de nuestras fantasías pero si de nuestra conducta

No os asustéis, no es mía, la palabra me apareció leyendo a la gran Gopegui el pasado verano, y desconocía su significado. Imagino que como os pasa a alguno de vosotros. Pero era verano, sigue siéndolo, verano, y la palabra me trajo, me acerca, sensaciones calientes y corporales. ¿Erotismo?, pues sí, empieza a desvestir mis deseos, sí.

Nadie somos dueños de nuestras fantasías. Son fruto de una biografía personal y sexual, inmersa en tu propio entorno cultural y social. Nuestras fantasías sexuales van por libre, nuestros actos y nuestra conducta no, de esas sí que somos sus únicos señores. Contradicciones continuas que viven en todas y en todos nosotros.

Quizá con un ejemplo se entienda mejor. No conozco otra persona más feminista que mi amiga Candela, pero le encanta calzarse tacones imposibles cuando sale a pillar, y le pone ver "hardcore". No obstante, diferencia esto muy bien de sus actos. Nunca practicaría sexo con alguien que intentara vejarla, y cuando está con su hija siempre usa zapato plano, harta que está la pequeña de escuchar a su madre, que lo de que el tacón es solo un ejemplo más, del dominio patriarcal sobre la mujer.

Siesta, calor y delincuescencia

Volvamos al estío, tiempo de sopor, sombra y siesta, siesta, dios mío, para cuándo su candidatura a patrimonio inmaterial de la humanidad de la Unesco. Para los que vivimos en el norte, como me dicen mis amigos murcianos, el verano sigue siendo calor, sudor, viajes y calle, pero también sugiere piel y cuerpo, me transporta a la arena y al agua, saboreo la sal y el disfrute del aire que evapora nuestra transpiración. Sin embargo, desde un punto de vista fisiológico, la siesta y el verano, no parecen el mejor momento para las relaciones sexuales. Comidas divertidas, copiosas, muchas veces con alcohol. Y claro, la sangre se arrima a todo lo digestivo, dejando por así decirlo, el resto de los órganos de nuestro cuerpo en franca desventaja. A nadie se le ocurriría correr un maratón, después de meterse un cocido maragato, me explico, ¿no?

A nuestro cerebro, eso sí, un punto menos de oxígeno, le va maravillosamente para dormirla, y quizá para estar, y esto es solo una tontería mía, con menos nivel cortical, y más cerebro primitivo. Menos frenos, menos inhibición y control, y más cerebro reptiliano, de ese de "aquí te pillo, aquí te mato".Y ¡alehop!, contra todo pronóstico y parecer de lo que sería el funcionamiento lógico de nuestro cuerpo, mis mejores recuerdos sexuales, mis mejores polvos, tienen siesta, calor y delicuescencia. Recuerdos de placer, de orgasmo, de fundirse en la humedad de la habitación, de no ser uno, disolviéndome en ella.

Ya sé, me vais a decir que eso es porque es vacaciones, salimos de nuestro entorno de trabajo, rutina y estrés, y nos permitimos más libertades. Lo compro, claro, pero hay algo más. En mi infancia, una señora que salía por la tele, inventó algo que mas tarde se llamaría "trending topic", cantaba machaconamente que para hacer bien el amor hay que venir al sur, aunque lo que realmente quería decir era otra cosa, y que hay un sexo formidable en el calor y el verano, me parece a mi.

El momento " after sun"

Parece que todo esto que estoy diciendo es algo espontáneo, algo que nos viene dado, que es como un interruptor. Pues no, en el sexo no hay botones que activen nuestro Placer. Caminar las fases de la respuesta sexual, necesita tiempo, deseo y atención. Nuestros encuentros sexuales requieren en mayor o menor medida una planificación, una preparación. Algunos sexólogos hablan de que en esto está el verdadero sexo, y no les falta razón. Empecemos la mañana diciendo a nuestra pareja lo bien que la sienta el moreno, y aprovechemos el momento protector solar, el momento "after sun", para tocar con detenimiento, para acariciar. Hablemos, de lo que vamos a hacer, o cómo, y así la comida con amigos pasará a un nivel superior si a tu pareja sexual la sugieres que, realmente no estás deseando comerte la ensaladilla, sino a ella. Y aún mejor en un espacio público, pues los dos sabéis que por ahora, no va a ser. Eso alimenta nuestra fantasía, uno de los combustibles más potentes del deseo.

Mi amigo "el de Palencia", colaborador de este magnífico, el resto de los días, blog; me ha obligado a escribir en vacaciones un post. Así que aquí estoy, en mi tiempo sur, en mis días de holganza, a la hora de la siesta, con un ordenador. La puerta entreabierta deja ver apenas su cuerpo sobre la cama. Escucho ese ruido, Fuuu, Fuuu, Fuuu, Fuuu, desde el techo, el ventilador me susurra placer. Uff, no puedo concentrarme, empiezo a querer desvanecerme a su lado, esas aspas rotando son un imán. Disculparme, no tengo cabeza ya, os tengo que dejar.

Deberíais hacer lo mismo….

Firma del Post:

Miguel Francisco Rodríguez Piñán. Médico de familia y Sexólogo promotor de la salud sexual. Trabajando en educación sexual desde ‘Otero Piñán’

