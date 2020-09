Los gobiernos tienen el mapa de las inversiones en salud. Lo tienen hace mucho pero ahora se ve aún más claro. La pandemia está ofreciendo la información que sin duda estaban esperando. ¿Por dónde empezar las reformas e inversiones? ¿Dónde invertimos recursos para disminuir el riesgo de pandemia, esta o futuras?

Las áreas donde viven personas y familias con rentas más bajas son las que tienen tasas más altas de infección. Aquello de que determinará tu salud más tu código postal que tu código genético se está viendo en el día a día del COVID19. Ésta es una de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia. Al coincidir en esta tendencia con la inmensa mayoría de los problemas de salud, vamos a darlo por cierto. No es cosa menor tener cosas ciertas en este contexto de incertidumbre. Una tenemos. Ser pobre es malo para la salud, incluido la covid19.

Y esto es universal, es decir, se da en todo el mundo, bueno, con el permiso de China, que allí a lo mejor no. Lo que diferencia las decisiones políticas es lo que haces con esta información, además de manipularla u ocultarla, que no dejan de ser decisiones políticas también.

Veamos un ejemplo concreto, lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, aunque esta realidad es válida para todos los territorios.

La realidad de los datos dice que los barrios donde viven personas y familias con rentas más bajas y más riesgo de exclusión hay tasas más altas de covid19. En Puente de Vallecas o Useras vive mucha gente, gente trabajadora, de la que sale a currar temprano por las mañanas o hasta tarde por la noche. Personas con trabajos peor pagados y en peores condiciones, con tasas mayores de paro juvenil o de fracaso escolar…

Si, en Puente de Vallecas hay menos gente teletrabajando que en el barrio de Salamanca, y también es fácil imaginar que es diferente el número de personas que viven en cada piso, o su tamaño, aunque este dato siempre es confuso, al no saber si incluimos al servicio doméstico o no en el cálculo. Si nos referimos a la población inmigrante nos podemos equivocar, pues las personas inmigrantes que viven en el barrio de Salamanca o sus limítrofes, a lo mejor viven en pisos más holgados, o si teletrabajan, de la misma manera que los Puente Vallecanos de tercera generación seguirán disfrutando del mismo tamaño de los pisos que el resto de sus vecinos.

El orden de inversión

Pues ese es el orden de inversión. ¿Inversiones sanitarias? Sin duda. Priorizar los centros de salud y estructuras sanitarias de las zonas con poblaciones más vulnerables es necesario. Y a juzgar por lo visto, urgente. Equipos de profesionales mejor dotados y bien liderados, apoyos administrativos suficientes, presencia de trabajadores sociales en los equipos y mucha coordinación con los servicios sociales de la zona.

Es necesario poder coger el teléfono a la gente que llama preocupada a los centros de salud, poder organizar sus citas valorando prioridad y las zonas con población más vulnerable es el lugar por donde empezar. Preguntas sobre la COVID19 y sobre el resto de sus problemas de salud.

Pero la cosa no acaba ahí. La inversión sanitaria es una parte, llamativamente pequeña, en lo que tiene que ver con salud. Para mejorar realmente la salud de las personas que viven en estas zonas no podemos limitarnos a eso, simplemente porque no es suficiente.

Firma del Post:

Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

