Dice el refranero español en esa sabiduría del pueblo que "en el país de los ciegos, el tuerto es el rey". No, Pablo Casado no es un tipo de centro, conservador moderado, de esa idealizada derecha europea. Es la derecha que bloquea las medidas sociales, que cuestiona el feminismo y la diversidad de las familias Y que defiende las privatizaciones en la sanidad y en la educación. Es quien defiende a capa y espada la gestión partidista y economicista de la pandemia en la Comunidad de Madrid. No, no es esa derecha que dicen ahora que encarna. Lo de VOX ha sido simplemente lamentable. No hay calificativos para describirlo con propiedad. El odio, el negacionismo, el fanatismo, la xenofobia… subido a la tribuna como no estábamos acostumbrados en España. Y si nos ponemos a comparar… Pero que las actuaciones presentes y futuras de VOX no nos hagan bajar el listón de la tolerancia de lo que consideramos aceptable o válido en nuestra sociedad, en nuestra democracia. El PP en la "batalla" de la moción de censura no ha ganado nada, a pesar de que se empeñen en repetirlo cansinamente. No ha ganado dialécticamente, ni en el terreno de las ideas, ni en el de la ética política. ¿De verdad va a romper los pactos con la extrema derecha? ¿Va a renunciar a su alianza en Andalucía, Madrid y Murcia? ¿De verdad va a desbloquear el mandato constitucional de renovación del CGPJ? O simplemente ¿su actitud es la lógica marcada por el instinto de supervivencia en un intento de no perder definitivamente el liderazgo del PP en el espectro de la derecha? Hay que considerar que si se ponía de perfil cabía la posibilidad de que continuara creciendo la simpatía entre sus filas por las posturas planteadas por VOX, como lleva un tiempo pasando. ¿Qué más alternativa le quedaba?

En un contexto en que la actitud del gobierno autonómico de Madrid está poniendo contra las cuerdas al país en la acción frente a la pandemia, no damos por bueno el relato de que ahora el PP es el salvador de las instituciones y la democracia. Como mucho, lo que hemos visto es un intento calculado de Casado de salvar su propio liderazgo y el de su partido. Un ejercicio de supervivencia en toda regla que, eso sí, le da bonus para jugar otra ronda de la partida.

En España está pasando lo que pasa en muchas partes del planeta, las posturas se están polarizando, y en esa polaridad la contienda está servida. Por un lado, un modelo, que apuesta por la justicia y protección social, inclusivo y sostenible. Y por otro, un esquema basado en la prioridad de la economía que se asienta en un grado de desigualdad, no solo en el ámbito de lo económico, también en los derechos civiles y libertades. Una contienda en la que será la ciudadanía quien decida hacia donde inclina la balanza y qué futuro quiere.

Existe la necesidad de hacer frente a esta pandemia en todos los ámbitos, comenzando por el más inmediato, el sanitario, pero sabiendo que las medidas de protección social y rescate de las familias son también muy importantes. Estamos haciendo frente en primera instancia a una crisis sanitaria, que lleva aparejada una crisis económica y social de una magnitud que ninguno de las generaciones nacidas en democracia hemos conocido. Lo último que necesitamos es sumar una crisis institucional, en la que se pierda la solvencia y credibilidad para impulsar las medidas necesarias para controlar la pandemia y amortiguar sus consecuencias. Necesitamos unidad y actitud constructiva para afrontar esta nueva etapa de la pandemia, quizás más dura que la que vivimos en marzo. Está por ver… dependerá del talante del conjunto, de toda la sociedad, de todas las instituciones, de todos los partidos políticos y responsables públicos y de la sociedad civil, pero también de nuestra propia responsabilidad y acción individual. Ojalá la lección ya esté aprendida.

Forman el Foro Ágora Salud:

Ricardo Campos . Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Begoña Frades García . Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Enrique Ortega . Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo . Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué . Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy. Juan Domene . Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.

. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria. Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

