Biden care

El nuevo habitante de la Casa Blanca, antes conocido como líder del mundo libre, tiene una agenda de bienvenida que da fiebre. Y dado que el resto de ciudadanos del planeta no estamos, cuando deberíamos, invitados a su elección, participemos al menos del debate sobre las prioridades de su gobierno, por la cuenta que nos tiene y las consecuencias que sus acciones y omisiones provocan allende los mares.

El Presidente Biden, alumbrado tras dolores de parto, parafraseando al gran Chiquito, enfrentará tres temas relacionados con la salud de interés tanto dentro como fuera de los EUA. De forma resumida son:

Covid19, también en EEUU

Prioridad absoluta del nuevo gobierno que deberá enfrentar la pandemia al menos con sentido común y mensajes alineados con la ciencia. Sólo con eso marcarán una distancia abismal con el pasado reciente. No debería regatear el protagonismo a los técnicos y los sanitarios y a sus propuestas. Tras un dirigente que hace pocos días reconocía que hasta que no llegara una vacuna no había mucho que hacer o lo que es lo mismo, sálvese quien pueda. Puede que este cambio no le ofrezca mejores resultados que los que tienen el resto de los países occidentales, pero al menos dejará de parecer que más que gobernar están jugando al póker regados con chupitos de lejía.

En este sentido sería un gesto importante el regreso inmediato de los Estados Unidos al seno de la Organización Mundial de la Salud.

Obama care

Y de luchar contra el sálvese quien pueda va el segundo reto de la pareja Biden-Harris. La defensa de una de las reformas demócratas mas relevantes de la década, el conocido como Obamacare y perfectamente rebautizable si es menester, cuidemos siempre eso de los egos, como BidenCare. En los Estados Unidos mas de 20 millones de personas no se salvan porque no pueden. No tienen acceso a un seguro de salud con lo que deben asumir las facturas de su asistencia sanitaria si enferman. La ciudadanía debe tener garantizado el acceso a la asistencia en caso de enfermedad y más en caso de que esa enfermedad pueda llevarte a una UCI o a una técnica de alto coste. Deseo que nunca tengan que ver una factura de una UCI, al menos una que tengan que pagar. Toda esa vigilancia intensiva, cuidados continuos y maquinaria que pita cuesta una barbaridad bárbara.

La ley de aseguramiento que generó mas de 30 millones de nuevos protegidos sanitarios está siendo desmantelada por el gobierno republicano que ha colocado en la corte suprema jueces declaradamente contrarios a esta ley con la intención de hacerla desaparecer.

Resulta tan sorprendente el titánico esfuerzo por desmontar la ley que ha mejorado la vida de tanta gente con escasos recursos, como que más de 70 millones de personas de ese país votaran al esforzado desmontador.

Pacto por el clima

Y en tercer lugar el regreso a los pactos por el clima y contra el cambio climático. A estas alturas parece que aun no hemos entendido que la salud global, es decir que la hace y deshace pandemias, tiene relación con el deterioro del medio ambiente, en el que llevamos décadas participando de forma entusiasta. De hecho cuesta horrores aclarar que la salud viene determinada por nuestro desarrollo social y nuestro bienestar, no solo por los servicios sanitarios y que por tanto las políticas de salud no solo dependen del numero de profesionales o de hospitales sino de la calidad en la educación o en el trabajo, del acceso a la vivienda, del desarrollo personal y ciudadano. Pero conocemos ya que de nada servirá mejorar las condiciones sociales, de bienestar, educativas, de vivienda o laborales en un entorno de deterioro medioambiental y climático que limite el desarrollo vital de las personas.

Este reto, requiere del liderazgo de algunos y de la suma del resto de países. Biden y Harris no solo tienen el reto de unir un país dividido y casi enfrentado sino de participar en reconstruir el liderazgo multilateral en temas básicos que nos conciernen a todos y que llevan 4 años gobernados desde tuiter.

Firma del Post:

Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

