No vale la vacuna si no es para todos

Aquí ya no vale

el sálvese quien pueda

porque este es un problema

que afecta a todo el mundo.

Es pura miopía

querer resolver tu cuita

dejando a los demás

morir en la cuneta,

porque los virus

no conocen fronteras

y volverán otro día

a saldar cuentas contigo.

"Mis vacunas

-dice un alto ejecutivo-

no son para los indios

son para vosotros

que podéis pagarlas

a buen precio.

Y el precio, criaturas,

no es lo que cuesta

es lo que yo digo

y lo que mando

porque soy yo quien tiene

la sartén por el mango,

el monopolio,

la patente que me dan,

una y otra vez,

vuestros gobiernos incautos.

Ya sé que la investigación

-mi gran coartada-

la están pagando ustedes

con los precios abusivos

de mis medicamentos

y con inversiones directas

que ustedes me financian.

¿Pero qué culpa tengo yo

de su supina ignorancia?"

Por eso le digo a mi gobierno que ¡ánimo!

que basta de patentes que crean monopolios,

basta ya de barreras que matan

y enriquecen a unos pocos llenando sus bolsillos

con el dolor de millones de personas.

¿Qué es eso de la compra anticipada

que acapara vacunas para unos

y deja para otros

la limosna y la muerte?

¿Dónde quedan, entonces

los derechos humanos?

Dejémoslo claro:

La vacuna de la COVID no debe tener patente

la vacuna de la COVID ¡es de la gente!

No. La vacuna no vale

si no es para todos.

No me cuenten más cuentos.

Cada vez somos más los que pensamos

que no hay derecho,

y que las cosas pueden ser de otra manera,

sin barreras,

sin monopolios ni especuladores,

sin sálvese quien pueda,

y que debe haber medicinas para todos

con investigación abierta y compartida

con un fondo global que garantice

la producción mundial a precios justos,

a precios asequibles,

pagando lo que cuesta sin abusos.

Un mundo en el que pueda

mirarte frente a frente y a los ojos

y no sentirme indigno de mi mismo,

porque, vamos a ver,

¿en qué soy yo

mejor que tú

para tener yo vacuna

y no tú?

No. La vacuna no vale

si no es para todos.

Ya no quiero jugar más

al sálvese quien pueda,

quiero salvarme contigo

y todos juntos.

[Si tienes cinco minutos apoya en este enlace la Iniciativa Ciudadana Europea "Right2Cure" https://noprofitonpandemic.eu/es/ ] ¡Gracias!, mucho ánimo y ¡FELIZ NAVIDAD!

Firma del Post:

Fernando Lamata. Médico Psiquiatra, político sanitario y activista. Ha ejercido como Secretario General de Sanidad y como Consejero de Sanidad entre otras actividades.



Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad. Ricardo Campos . Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Begoña Frades García . Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Isabel González . Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Enrique Ortega . Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo . Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué . Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy. Juan Domene . Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.



