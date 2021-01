Fundido en blanco

Filomena se ha llevado todo por delante: desayunamos, comemos y cenamos rodeados de nieve y nos hemos enterado del asalto al Capitolio en EE. UU. porque ha llegado minutos antes que Filomena. Aunque a decir verdad a medida que se despejan las carreteras se van colando imágenes y noticias del mundo.

Escuchar la radio, aunque sea paseándola por la casa, te permite estar informado a la vez que vas haciendo tareas, mientras la imaginación te lleva a una España que más parece Suecia. También es cierto que a través de las ondas llegan, en ocasiones, mensajes que obligan a dejar de planchar y escuchar atentamente por si el dial te ha jugado una mala pasada o, quién sabe si con esto de la tecnología se ha colado inesperadamente alguien en la radio

Equiparar Filomena y el asalto al Capitolio

El caso es que este último domingo he escuchado equiparar - considerarlos ejemplos paralelos- el asalto al Capitolio con la situación de Filomena por la falta de previsión en ambas situaciones. Pero no contentos con ello y para sustentar su pésima opinión sobre la actuación de cuatro ministros, tertuliano y director del programa han entrevistado a ciudadanos que, para pasmo e irritación de los entrevistadores, hablaron de su situación con tranquilidad, sin atacar a las instituciones y decididos a esperar pacientemente a que las diferentes administraciones -local, autonómica y estatal- fuesen solventando la situación.

Así, un camionero que salió preparado (películas, libros, música) hacia Mercamadrid sabiendo lo que le esperaba, una trabajadora "atrapada" en un centro comercial con cien personas más y donde, según contaba, les habían facilitado lo necesario: comida, duchas, ropa y habitáculos hasta que pudiesen regresar a casa, todo contado de manera natural, sin acritud, pero como no era esta la respuesta esperada lo siguiente fue preguntarle si no habían asaltado ninguna tienda. Un finlandés residente en Madrid que, pese a las preguntas capciosas, quitaba continuamente hierro al asunto por lo extraordinario de la situación. Todos ellos tuvieron intervenciones sensatas y equilibradas. No conseguido el objetivo se comentó con cierta sorna la bondad de los españoles a pesar de su fama de levantiscos. No sé si es bondad, pero ver a los ciudadanos limpiando aceras, llevando comida a hospitales, trasladando pacientes en coches particulares y a sanitarios doblando guardias reconforta.

Y ministros trumpistas

Aprovechar la visita de Filomena para decir que las declaraciones de los ministros son trumpistas (mentiras con una pequeña parte de verdad) es un ejemplo muy poco afortunado. Durante esa hora mi querida radio no me informó, no me acompañó, no me divirtió. Me dejó perpleja, ni a la derecha se le ha ocurrido tamaño despropósito de comparar la supuesta improvisación frente a la ola de frio y el asalto Capitolino. Mejor será no dar ideas sobre todo cuando parece que la oposición rebaja la crispación e incluso valora positivamente el trabajo de la Ministra de Defensa.

Pienso que prever, planificar y coordinar frente a una Filomena que reaparece después de más de 50 años en un país más hábil en la improvisación que en la planificación no es fácil. Esto, unido a que el riesgo cero no existe, ha dado como resultado un cierto caos y desconcierto iniciales, pero, a pesar de todo, opino que la respuesta ha sido aceptable por parte de las diferentes administraciones y sobre todo se ha demostrado, una vez más, la capacidad de autogestión y respuesta rápida de la sociedad en general, y de los profesionales sanitarios en particular. Si algo nos ha enseñado Filomena es que improvisar tiene sus riesgos como ha mostrado el retraso injustificado en el inicio de la vacunación.

Faltará la voz de Iñaki contra la crispación

Quizá más de un tertuliano debería seguir el ejemplo de Iñaki Gabilondo cuando dice que no quiere que su escepticismo se avinagre, gracias a esto sus análisis políticos, compartidos o no, eran una invitación a la reflexión, nunca a la crispación. Desafortunadamente los Iñakis no abundan y por eso estamos instalados en la crispación, que se ha convertido en un virus sumamente peligroso para la democracia.

Desaparecido el fundido en blanco de nuestros informativos y las manifestaciones extemporáneas y, afortunadamente, puntuales en mi querida radio, recibamos 2021 con las buenas noticias que Filomena y el asalto al Capitolio han opacado: la marcha de Trump, el comienzo de la inmunización frente a la pandemia, la eliminación del copago sanitario en los colectivos con menos renta y que afecta a más de seis millones de personas. Si además vemos llegar vacunas a África y la Cañada Real iluminada empezaremos a creer en aquello de año de nieves, año de bienes.

Firma del Post:

Isabel González . Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)



Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad. Ricardo Campos . Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana. Begoña Frades García . Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Isabel González . Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Enrique Ortega . Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls . Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo . Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué . Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.



Ilustra el blog: