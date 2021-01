No hagamos el cerril

¿Cuándo se acabará el CORONAVIRUS?

Cuando esta pregunta te la hace un niño de cuatro años, te das cuenta que esas personitas bajitas también existen dentro del bucle en el que nos ha metido el jodido virus.

En los inicios del nuevo curso, casi todo el profesorado de Infantil y los padres del alumnado, pensaban que el tema "mascarillas" iba a convertirse en una auténtica pesadilla, pues no consideraban que pudieran dejársela puesta, que estuvieran cada uno con la suya o que renunciaran al juego de intercambiársela. Pero, ¡¡¡señoras y señores!!! esto no ha pasado. Todo lo contrario, cada día miles de alumnos entre 3 y 5 años acuden a sus centros educativos con disciplina casi castrense.

Tienen diferentes horarios para entrar y para salir, algunos madrugan más que otros y esta forma escalonada la hacen guardando una fila, con la distancia correspondiente, que conduce a la toma de la temperatura, la puesta de gel en las manos y si todo esta correcto….¡al aula!

Francamente asombra la RESPONSABILIDAD y la SOLIDARIDAD ( seguramente ellos desconocen estos términos) con la que actúan cada día.

La Infancia es el fiel reflejo de como debemos comportarnos los adultos. Aprendamos de ellos. Son los verdaderos PROTAGONISTAS cívicos de esta pandemia, pues sin alcanzar a comprender totalmente lo que está pasando, confían en sus mayores y hacen caso.

Según la teoría de Piaget (psicólogo y biólogo suizo) " durante la infancia se produce un desarrollo cognitivo natural en el que los niños/as aprenden a pensar". En ese pensamiento esta la confianza que depositan en sus padres y maestros, por eso cumplen con lo que les piden. Ellos piensan que les protegen y quieren lo mejor para ellos, de ahí su obediencia.

Todos deberiamos haber actuado de la misma forma, con RESPONSABILIDAD y SOLIDARIDAD, y haber cumplido las recomendaciones que se nos han hecho, pero como no ha sido así, ahora pagamos las consecuencias: mucha gente muriendo en los hospitales, mucha gente llorando a sus muertos, mucha gente confinada en sus casas sufriendo, mucha gente sin trabajo, mucha gente con los negocios al borde de la quiebra, mucha gente sin abrazarse, mucha gente sin besarse, mucha gente... haciendo el cerril.

A ese niño de 4 años, no me queda más remedio que darle esperanza en la respuesta: "¡pronto pasará!". No merece la verdad, merece la mentira piadosa para que pueda seguir soñando... justa recompensa a su comportamiento.

Soñando con una vida en libertad, esa libertad que ya saboreó y que echa en falta. Esa libertad que parece ser que viene en forma de vacuna, la cuál también está generando comportamientos insolidarios, egoistas y cerriles.

Paren ya!!!! Por favor, que alguien establezca un criterio común de actuación para suministrar correctamente con un orden preestablecido dicha vacuna. ¡¡¡ Inspeccionen que se cumpla el protocolo!!! De lo contrario, tendremos que llamar a los niños y a las niñas para que lo organicen y nos enseñen como hacerlo.

cerril: RAE adj. Dicho de una persona: Que se obstina en una actitud o parecer, sin admitir trato ni razonamiento.

MªJosé Colomina Villalba. Psicologa Clinica. Maestra de Educación Especial



