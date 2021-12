El sí quiero de Chile

El Congreso de Chile ha dicho "Sí quiero" al matrimonio igualitario. Lo ha hecho por una amplia mayoría de 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. Fuera de la Cámara, el 63% de la ciudadanía chilena apoya la medida, y también dice sí al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con la aprobación del matrimonio igualitario, además, se amplía el concepto de familia, se protege a todas las familias, se protegen a los hijos e hijas de todas las familias, y esto es muy importante; ya que el reconocimiento que se hace es completo, incluyendo, como en España que fue el primer país en permitir la adopción conjunta en el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción y la filiación en parejas del mismo sexo.

Chile ha vivido un momento histórico y emocionante. Es el octavo país de nuestra hermana América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Argentina en 2010; Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador en 2019; Costa Rica 2020. Además, México en 2007 fue pionera Ciudad de México, y hoy 14 de los 32 estados lo reconocen.

No me olvido que, en la región de las Américas y el Caribe, Canadá, y algunos Estados de EEUU también lo han legalizado. Son ya una treintena los países en el planeta en equiparar las uniones homosexuales y heterosexuales, una gran conquista en derechos y libertades. Sin embargo, en contraposición nos encontramos tan solo en África con otra treintena de países que prohíben la homosexualidad, incluso con castigo de pena de muerte.

Tras cuatro años de espera, en Chile, este proyecto presentado inicialmente por el Gobierno de Michelle Bachelet en 2017, y concluido en el mandato de Sebastián Piñera, ha visto la luz. Y las mismas palabras que pronuncié como ponente de la ley del matrimonio igualitario en el Congreso de los Diputados de España sirven para esta ocasión. El matrimonio no pertenece al dictado de ninguna ley natural, ni divina, el matrimonio es aquello que colectivamente acordamos la sociedad. La ley no ataca, ni desnaturaliza la institución del matrimonio, sino que la amplia y la enriquece. Es un día histórico, de orgullo ciudadano, en el que se demuestra la madurez de la sociedad, que no está dispuesta a soportar más la injusticia. ¡Porque es injusto ser ciudadano de segunda por amor! Como dijo Zapatero, entonces Presidente del Gobierno, aquel día de 2005, con esta conquista se logra" un país más decente, porque una sociedad más decente es aquella que no humilla a sus miembros".

Reconozco en las imágenes emitidas en televisiones y las fotografías de la prensa, la misma emoción, la misma alegría, que hace ya 16 años sentimos en España. Entonces nuestro país fue el tercero en el mundo, tras Bélgica y Holanda, junto con Canadá, que lo aprobó separado por unas horas de diferencia, en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy, como decía al principio, 30 países en el planeta han seguido este camino de respeto a la diversidad y ampliación de derechos y libertades. Y esto tiene que ver con los derechos y el disfrute de la plena ciudadanía, pero, sobre todo, tiene que ver con la felicidad.

Enhorabuena a todas las personas, a todos los colectivos y organizaciones que han mantenido la lucha constante y ejemplar por el reconocimiento de la igual dignidad y derechos de las personas LGTBI. Enhorabuena a todos y todas las personas que lo hicieron posible. Enhorabuena. Ganó el amor, ganó el respeto, ganó la diversidad. Ganó la democracia. Una democracia en la que como decía mi querido Pedro Zerolo, caben todas las personas.

Forman el Foro Ágora Salud:

- Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

- Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.

-Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

- Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

-José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

-Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)

- Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.

- Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.

- Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

- Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

- Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de Vilanova-Lliria.

Ilustra el blog:

Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.