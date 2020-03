Pensamiento macho frente a la violación de una menor

No solo sois menores, tías, sino que el Código Penal, en su modificación de 2015, dice que ni siquiera tenéis edad para "consentir" mantener relaciones sexuales. Pero que quede claro que dicha modificación (que elevó la edad de consentimiento de 13 a 16 años) me la paso por el forro, porque tengo toda la sensación de que no parecéis tan menores.

Sois menores, pero no tanto. A mí no me engañáis, chavalas. Vamos, que nadie diría, viéndoos y leyéndoos, que sois menores.

Sois menores, pero no tanto como para considerar que tres tipos adultos os han violado, ¿o creéis que me chupo el dedo?

Sois menores, pero queréis follar, a mí no me engañáis, os morís de ganas. Sois menores pero tan pervertidas que en realidad os apetece que tres tipos adultos os violen.

Sois menores, pero en realidad no lo parecéis en absoluto, conozco los gestos, el lenguaje, las relaciones de las chavalas como vosotras. Vaya si las conozco.

La Ley dice que sois menores, pero eso no importa mucho porque vuestro comportamiento es el de unas salidas.

Lo que me parece, sí, lo que me parece a mí es que casi ya no sois menores, y en ese casi me baso para castigaros. Porque las de 15 sois muy putas, me lo vais a contar a mí.

Que sí, que sí, que doy crédito a los hechos que narráis cuando habláis de violaciones, pero no me creo cómo se producen, que a mí no me tomáis el pelo. Los hechos se producen porque os morís de ganas.

Y déjate de códigos penales ni edades de consentimiento ni minorías o mayorías de edad, que es que andáis provocando. Si no, mira cómo lleváis las faldas del uniforme, enrolladas en la cintura para enseñar los muslitos.

Que no me vengan con idioteces, que las chavalas no tienen miedo ni a que las toquen, ni a que les metan la polla en la boca ni a que las penetren. Lo están pidiendo a gritos.

Y a ellos, pobres chavales, a ellos lo único que les pasa es que tienen la mala suerte de dar con una arpía que les engaña, sí, de esas que van al colegio enseñando el ombligo y enseñando casi hasta las tetitas.

El Tribunal Superior de Castilla y León ha rebajado las penas de la Manada de la Arandina. Habían sido condenados a 38 años cada uno, sumando las violaciones individuales y las del resto de la manada. Ahora, uno de los condenados ha sido absuelto por su "cercanía de edad" a la víctima. Otro ha sido condenado a cuatro años y un tercero, a tres. El Tribunal ha considerado que los hechos narrados para la condena anterior son ciertos, pero no "cómo se produjeron". Además, afirma tener en cuenta "el grado de madurez" de la víctima. Así pues, considera que no fue una violación sino solo un abuso.

La víctima tenía 15 años, o sea era menor de edad. Además de ser menor de edad, y según la modificación del Código Penal de 2015, ni siquiera contaba con la edad necesaria para el consentimiento, que es de 16 años. Añade como eximente que no apreció miedo en la actuación de la menor.

Conclusión: usted puede violar a una menor de edad, entiendo que de cualquier edad, si ésta se deja.