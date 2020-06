¿Te imaginas un país en el que el Jefe del Estado tiene su fortuna en paraísos fiscales y existen fundadas sospechas de que ha estado haciendo milmillonarios negocios privados desde su cargo público, pero no se pueden ni siquiera definir sus fechorías porque se ha pactado que haga lo que le salga del trono durante cerca de cuatro décadas, sea o no delito, sin que sea posible investigarlo? ¿Te imaginas que, además, no solo procede de una dictadura fascista, asesina, sino que fue el propio dictador quien decidió ponerlo en tal lugar? ¿Te imaginas que el tipo se va de rositas y quien acaba ocupando el puesto que deja es ni más ni menos que su hijo?

¿Te imaginas un país en el que el principal presidente de su democracia, el que más años ha estado al frente de la nación, definiéndose como socialista, y cuyo partido se encuentra ahora gobernando, ha creado un grupo terrorista, un grupo de asesinos, y que una vez sabido eso, no pasa absolutamente nada, no se le juzga, no se le detiene, no se le condena, es más, se le sigue considerando un referente de opinión?

¿Te imaginas un país donde los grupos de externa derecha violenta han llegado a tener mas de medio centenar de representantes en el Congreso de los diputados y que se ha acabado considerando normal que otros partidos pacten gobiernos con ellos?

¿Te imaginas un país en el que se regala cada año 4.500 millones de euros a una Iglesia para que eduque a los menores, a una Iglesia construida sobre el machismo, la ignorancia, el robo y el odio al diferente, o sea que se les entregan miles de millones de euros cada año para que eduque en esos valores?

¿Te imaginas un país que recluye a los menores nacidos en familias con problemas en unos centros con tal nivel de abandono institucional que en algunas zonas se llega a prostituir a la gran mayoría de las niñas y los niños allí recluidos?

¿Te imaginas un país en el que se encierra a un animal, un gran mamífero, en una plaza pública y luego se le va torturando "artísticamente" ante el clamor popular, para acabar matándolo, y tal práctica sea considerada Cultura?

¿Te imaginas un país en el que durante mas de cuarenta años ninguna de las anomalías democráticas anteriores ha merecido un lugar destacado en los medios de comunicación?

Podría seguir, porque es interminable, pero ¿te imaginas que existiera una posibilidad real de cambiar todo lo anterior?