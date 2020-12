La vileza de Albiol ante los muertos

Este miércoles día 9 de diciembre (anoche, al escribir este artículo) se ha incendiado en Badalona una nave industrial abandonada. Dentro vivían alrededor de 200 personas procedentes de lo que llaman África subsahariana. Lo llaman así porque son negros y negras. Lo llaman así porque nadie se preocupa del nombre de sus países de procedencia, porque África se trata como si solo fuera un único país.

Cuando me siento a escribir, se sabe que al menos dos han muerto, que se ha rescatado a varias decenas, que hay un número indeterminado de heridos, que se vio a varios saltar al vacío desde el interior, que otro número (no se sabe cuántos, qué se va a saber) ha salido huyendo por miedo a que los detengan.

Siento un horror solo comparable a mi tristeza sin fondo al pensar en cómo viven miles de personas que llegan a España esperando encontrar un futuro para ellas y sus hijos y encuentran devoluciones en caliente, cíes y naves industriales abandonadas.

Siento el horror que siente cualquier mujer, cualquier hombre, ante lo sucedido anoche. Excepto el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (Partido Popular).

No olvidaré su reacción ante este acontecimiento terrible, con los muertos aún ahí, con las llamas devorando la estructura de la nave y sin saber aún cuántas personas quedaban dentro.

Las primeras declaraciones de Albiol han sido para culpabilizar a los muertos y heridos: "Es evidente que se trata de una okupación". Y más: "Es inaceptable tener vecinos con miedo y que la administración no pueda actuar porque la ley defiende a los okupas", ha afirmado ante las llamas, nada más conocer la tragedia, "el Ayuntamiento lleva tiempo anunciando que podía producirse una desgracia".

¿Qué odio alberga el corazón de un hombre cuya primera reacción ante la muerte y el dolor consiste en cargarse de razones para el racismo? ¿Qué capa de brea le cubre la decencia?

Debemos cosernos a la memoria los actos de racismo. El racismo institucional debería además ser castigado severamente. Porque contagia y se convierte en ejemplo.

No olvidaré lo sucedido anoche como no olvido aquel día de 2010 en el que definió a la inmigración de etnia gitana procedente de Rumanía como "una plaga indeseable". Y añadió: "Han venido exclusivamente a ser delincuentes". Ningún dirigente del PP le afeó el gesto.

Sin embargo, como he dicho, lo más tremendo, la bestia que sus palabras como alcalde sueltan a morder, es la forma en la que dicta el pensamiento de una parte (no pequeña) de la población. Escuchar al máximo representante de una ciudad enfrentar una desgracia, varias muertes, a golpe de racismo permite a dicha parte de la ciudadanía hacer lo mismo. "Algunos no daban problemas, pero otros sí", ha declarado García Albiol desde la barbarie que le ocupa.

Badalona es una ciudad con más de 220.000 habitantes. El PP, con Albiol a la cabeza, ganó la alcaldía en las últimas municipales consiguiendo 11 escaños, cuatro más que ERC, el partido que le sigue. Él está ahí representando a una mayoría de la población que cree en su mensaje. Y su mensaje hace tiempo que no engaña a nadie.

Qué bien les viene la idea de "okupación" para justificar su insoportable racismo.

¿A qué hemos acabado llamando "okupación" y para qué? Esa es la pregunta. Llevamos meses oyendo hablar de "los graves problemas de la okupación". Dicha frase, difundida en centenares de reportajes que llenan diarios, programas de radio y televisión, tiene como objetivo identificar a la inmigración y las familias que no pueden pagar su techo con un puñado de mafias y criminales que asaltan las viviendas desatendidas por fondos buitre, la SAREB y las entidades financieras.

La vileza que supone rentabilizar la tragedia, los muertos, los heridos, la pobreza y el abandono no tiene fondo. Utilizarlos para atizar las brasas del racismo es una infamia. Hacerlo como máximo representante de la población debería ser delito.