Escrito desde la furia

¿Qué os creéis? ¿Os creéis, necios, mentecatas, que nos gusta hablar de machismo? ¿Os creéis que nos gusta pasar los días, los meses, los años, contando asesinatos, tajos, patadas, mordiscos, incestos? ¿QUÉ OS CREÉIS? ¿Os creéis que describir una violación es una forma de entretenimiento, que lo hacemos por gusto? ¿Os creéis que acompañamos a juzgados y comisarías a crías que sangran porque no tenemos otra cosa que hacer, porque nos entretiene? ¿Qué os creéis, miserables? ¿Os creéis que gozamos pasando el puñetero día constatando y publicando el dolor tras dolor tras dolor, narrándolos para que no se olvide que suceden?

Podríamos estar todo ese tiempo, y ese tiempo son horas de cada uno de los días de nuestra vida, podríamos estar, qué gozada, leyendo, bailando, paseando, charlando, en el cine, disfrutando de nuestra familia, incluso trabajando, o sea ganando dinero, de resultas de lo cual podríamos estar viajando. Podríamos pasar todo ese tiempo tocándonos un pie. Ah, pero como somos así, nosotras, QUÉ PESADAS, preferimos dedicar nuestro tiempo libre dando la lata, qué cargantes, a la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres, contra las niñas.

"No seas tan intensa". "Distánciate un poco". "¿Por qué no pasas una temporada al margen de estos asuntos?". Estos son los nuestros, esto es lo que oímos de los solidarios. De los otros ni me ocupo ya. Resulta un golpe de escarcha, un dedo contra el pecho, un trago de mercurio resulta brutal que quienes dicen estar a tu lado empiecen a pedirte que te alejes "del tema" cuando "el tema" es EL DOLOR CONSTANTE, histórico, político, económico, social, médico, educativo, físico, psicológico, judicial, laboral, cultural, sindical, familiar, psiquiátrico, doméstico, que se ejerce contra las mujeres. TODOS LOS DÍAS.

¿Qué os creéis? ¿Os creéis que esto es como irse de vacaciones y sentarte en la terraza del hotel cuando te cansas de nadar? ¿En serio os creéis que a alguna nos gusta hacer esto?

Se llama conciencia, se llama decencia, se llama derechos humanos y sobre todo se llama supervivencia. SUPERVIVENCIA. Y quienes no lo denunciáis cada día, quienes permanecéis junto a esa violencia CONSTANTE y EVIDENTE, al menos permaneced callados. Dejadnos hacer. Tocaos el pie calladitos, calladitas. Apartaos, porque hay mucho trabajo, y os aseguro que es muy desagradable.