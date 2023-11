Los tontos, los malos y la dirección equivocada

Creíamos que lo de las derechas españolas era solo robar y repartirse el botín. Creíamos que sencillamente la Cultura no iba con ellos, que no leen, que les molestan el pensamiento y la creación. Creíamos que su miedo a lo nuevo y lo diverso se convertía en bilis. Creíamos, en fin, que seguían fieles a lo que siempre ha sido la derecha en este país: ignorancia, latrocinio y sacristía.

Pero ahora resulta que, además, son tontos, si se me permite. Son como criaturas de baba, como la panda del moco verde que en el recreo juega a pintarle bigote a la profe de Lengua, a levantar las faldas a las chicas. Y eso resulta más que preocupante.

Ayer mismo el Partido Popular publicó en Tuiter una foto en la que se podía leer: "ÚLTIMA HORA: la primera foto completa del nuevo gobierno de Pedro Sánchez". Habían añadido a la imagen de todos los ministros y ministras a tres personas más: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegui. También una especie de sombra con una flecha que indicaba "MEDIADOR INTERNACIONAL". No se trataba de un montaje de Inteligencia Artificial ni nada muy elaborado, un triste corta y pega de los de antes.

Me los imagino. No puedo evitarlo: "Venga, tú recorta a Junqueras, que yo me pongo con Puidemont", "Venga, tú al etarra", "Jojojo", "Ponlo aquí", "No, aquí"... Lo más gordo es que no me cuesta nada imaginarme a un par de merluzos discutiendo si poner a Otegui al lado de Marlaska o junto a Bolaños, si colocar a Puigdemont a la derecha o a la izquierda de Sánchez. O sea, que no me cuesta nada imaginarme a un par de merluzos de tal calado a los mandos. Porque manejar la comunicación de un partido es también estar a los mandos. Lo que la cuenta oficial de un partido político publica en una red como Tuiter pasa por las manos de varios merluzos. "Jojojo".

Parece que poco después de publicar la foto, la borraron. Imagino que alguien con medio dedo de frente, seguramente desde la propia red, fijo que desde fuera del PP, les hizo notar que, si tienen que añadir a esos tres, será que el Gobierno en sí no les parece mal. O sea, que ni hay nada malo en la foto de un Gobierno progresista, diverso, paritario, en sus ministros y ministras. Vaya, que a la profe de Lengua hay que pintarle bigote para ponerla fea.

No es buena nunca la idiotez en política. Esa frase de "prefiero a un enemigo malo que a un tonto", más allá de sus varios significados, evidencia que junto a los tontos siempre viajan los malos, y ya se me perdonará el uso de simplezas, pero todas nos entendemos.

Con este mes de los frikis vivientes que estamos sufriendo, corremos el riesgo de pensar que los cuatro nazis, los del rosario, la señora que grita y los merluzos de Génova ya tenemos definido el panorama de enfrente. Pero esos solo son los tontos. Detrás de ellos, como siempre sucede, se revuelven los siniestros señores de la represión, el recorte de libertades y derechos, los dueños de la violencia desnuda, minuciosa, sin límites. Porque no tiene límites quien no conoce la compasión.

Este multiplicarse los idiotas no es más que un síntoma de que a los otros no les da la luz, que no están a la vista. Cada vez que miro a Feijóo y Bendodo, Abascal y Buxadé, Díaz Ayuso y su corte, a los nuevos políticos en las Comunidades autónomas del PP y de VOX, cada vez que los miro y me pregunto cómo es posible que esos personajes hayan llegado hasta donde están, sé que estoy mirando en la dirección equivocada.