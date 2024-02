Terrorista eres tú

¿Qué es terrorismo?, dices mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul.

¿Qué es terrorismo? ¿Y tú me lo preguntas?

Terrorismo... eres tú.

...Y si no, al tiempo, porque las cosas de los fachas, la extrema derecha, los fascistillas y los criminales de toda la vida nos suelen pillar siempre en cueros, mirando hacia otro lado. Así que vamos a hacernos este favorcito, que nos lo hemos ganado, a ver si en esta ocasión no nos cogen con el culo al aire.

Como pasó con Santiago Abascal, que cuando lo vimos, se nos escapó una carcajada. Yo recuerdo las primeras apariciones del líder de la extrema derecha patria, con ese aspecto de legionario rancio, montado en su caballo, presumiendo de llevar pistola. Ninguna, ninguno creímos que llegaría a nada, oh, y nos coló de golpe más de medio centenar de ultras en el Congreso de los Diputados. Así, del tirón. Y ya están en los gobiernos de más de media España, con sus censuritas de meapilas, sus clases de costura para las chicas y su flagrante violencia institucional contra las mujeres.

O como pasó con Donald Trump, que cuando lo vimos, se nos escapó una carcajada. Con aquello de agarrar a las mujeres por el coño, sus denuncias por violencia sexual, sus ataques a las instituciones, su asalto al capitolio, su forma grotesca de mentir, su rampante racismo. Así que, al enterarnos de que se presentaba a la presidencia del los Estados Unidos, todo fueron chistes. Y ahí está, making America great again.

O como pasó con Georgia Meloni, que cuando la vimos, se nos escapó una carcajada. ¿Cómo iba a tener Italia, nada menos que Italia (suena de fondo el Bella Ciao) una presidenta fascista? ¿Cómo iba a estar el fascismo italiano otra vez a los mandos? Y ahí está ella, sin hacer mucho ruido, agazapada, a la espera de su momento. Pero qué cosas, ¿eh?, ni noticia en los medios. Como si los fascistas no estuvieran ahí, en el país vecino. Siempre que lo pienso, me acuerdo de la covid y lo idiotas que fuimos mirando hacia Italia como si el país vecino no fuéramos nosotras, nosotros mismos.

O como ha pasado con Javier Milei, que cuando lo vimos, se nos escapó una carcajada. Ese tipo que siempre parecía colocado o fuera de sí, con su pelo estrafalario y la motosierra en mano. Ese tipo que decía insensatez tras insensatez, que vociferaba reinventando el fascismo más desacomplejado, que hablaba de cerrar ministerios, de acabar con lo público. Y ahí está él, presidente de Argentina, y lo que dejó de estar fueron las carteras de Ciencia y Tecnología, Cultura, Educación, Desarrollo social, Medioambiente o Mujeres, géneros y diversidad, entre otros.

Así que a ver si esta vez no nos reímos y les pillamos el truco a tiempo. Los mismos que apoyaron y apoyan a los anteriores —políticos, jueces, periodistas e incluso medios de comunicación enteros— tienen ahora un nuevo juguete. Y ese juguete es el que les va a permitir dar un paso más. Lo llaman "terrorismo". Nos hacen creer que se trata del Procés, de Puigdemont... gesticulan abriendo mucho la boca, tirándose de los pelos ante "el hundimiento de España", su España, del estado de derecho, su estado de derecho. Se trata de nosotras, de todos. Hoy deciden que los terroristas son los de Tsumani democrátic. Mañana, terrorista serás tú.