Armas a Kazajistán y el rey emérito

Tica Font, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Los días 10 y 11 de noviembre la prensa espñola publicaba unos artículos sobre la relación entre el Rey emérito y el presidente, en su momento, de Kazajistán. Relación de cacerías y regalos monetarios y de otra clase al monarca.

La lectura de los artículos hacia que me formulara dos preguntas. ¿A cambio de que? Que ofrecía el Rey al presidente para que le organizara cacerías y le regalara tanto dinero. Yo no me creo que fuera una relación altruista, no me creo que el presidente Nazarbáyev se compadeciera de la poca fortuna del rey y por razones de solidaridad o compasión de regalara los 5 millones de dólares de los que habla la prensa. Sigo pensando que al rey le pedían alguna contraprestación, algún favor a cambio.

Acto seguido he cruzado pensamientos y he pensado en el papel que tuvo la familia real y en concreto el rey Juan Carlos I en el impulso a la industria española y en concreto a la industria de armamento. El rey ha sido el principal agente comercial para las ventas de armas a Arabia Saudí. De ahí surge la segunda pregunta ¿el rey emérito favoreció a la industria española y en concreto a la industria militar para vender a Kazajistán?

Con esta pregunta en mente he consultado las exportaciones españolas de armamento es este país desde 2004 a 2019. Hasta 2007 se exporta muy poco, exportaciones de muy poco valor y lo exportado son municiones. En 2007 el gobierno español autoriza exportaciones por valor de 18,93 millones de euros, en 2012 se autorizan exportaciones por valor de 66,10 millones de euros, 2013 se autorizan exportaciones por valor de 1,76 millones de euros, en 2014 de autorizan exportaciones por valor de 83,30 millones de euros, en 2016 se autorizan exportaciones por valor de 60,00 millones de euros, en 2017 se autorizan exportaciones por valor de 85,00 millones de euros y en 2019 se autorizaron exportaciones por valor de 45,00 millones de euros. Casi todas las exportaciones son de material de aeronaves o vehículos aéreos o de equipos de imagen militar.

Lo singular del tema no radica en que se exporte material militar a Kazajistán, lo más singular radica en que es el único país del Asia Central al que la industria militar española exporta, no se exportan armas a Kirguistán, Tayikistán, Turkimistán o Uzbekistán, solo a Kazajistán. Hace más de dos años que no encontraba una explicación a esta singularidad y estos días gracias al periodismo de investigación he encontrado la explicación, la relación de rey emérito con el presidente del país abrió las puertas a la industria militar española de un país que depende militarmente de Rusia. España es el segundo suministrador de armas a Kazajistán, por delante de cualquier otro país europeo o norteamericano. Es evidente que la industria militar española mantiene una relación privilegiada en este país.

Pudiera ser que el dinero que el presidente de Kazajistán regaló al rey emérito no fuera tan altruista, pudiera ser que ese dinero saliera de las arcas públicas o de contratos sobrevalorados, y por tanto estuvieran ligado a contratos con empresas españolas, sean contratos de adquisición de armas o empresas de ligadas al petróleo o minerales.