Isabel, Lo entiendo. Sé fuerte. La progresía comunista no soporta que vivas en un apartahotel con techos altos que, como todo el mundo sabe, es la mejor vacuna contra este COVID-19, ese, el de diciembre de 2019. Están intentado acorralarte porque no soportan lo bien que lo estás haciendo, no aguantan lo bien que te llevas con el empresariado y sus muestras de cariño tirando precios para ti.

Isabel, sé fuerte. Ignora al frente popular que parece no entender que con el lío de documentos que tienes, se puedan traspapelar los contratos del material que compraste en China. ¿Qué son 117 contratos y 51 millones de euros? Pues ya aparecerán cuando estés más tranquila, que es que los de Paracuellos van al detalle, oye. Ya ves, hasta intentan que parezca que ha habido un amaño de adjudicaciones con los cambios de importes y nombres en los contratos de arrendamiento... Cualquier cosa les vale para hacer daño.

Isabel, sé fuerte. No te agobies porque te hayan tangado con las mascarillas que andas repartiendo en las farmacias. Son gratis, ¿no? Pues eso, ¿de qué se quejan esos muertos de hambre? ¿Es que se pagan de su bolsillo una mascarilla así o andan reciclando las que se hacen en sus casas con el mandil viejo? Mascarillas gratis, eso es gestión, y no darles una paguita, que seguro que se la gastan en vicios. En Génova todavía estamos haciéndote la ola cuando le dijiste al personal sanitario que no se quejen de falta de material, que vaya a la farmacia y recojan su mascarilla, que parece que hay que dárselo todo hecho...

Isabel, sé fuerte y anímate pensando en la próxima rave que vas a montar; si en Fase 0 montaste el fiestón de IFEMA, ya verás cuando paséis a Fase 1. Se van a enterar esa progresía y el doctor fraude de lo que es una buena juerga para levantar el ánimo al pueblo de Madrid. Van a correr la pizza, las bolas de pollo empanado y los refrescos de cola por doquier... todo al ritmo de José Manuel Soto y Bertín.

Isabel, sé fuerte. No consientas que las casi 6.000 muertes en las residencias de mayores que gestionabas te salpiquen. Te he enviado la serie de Santa Teresa de Jesús de Concha Velasco para que pilles alguna pose nueva, ponte tu mejor traje negro y culpa al coletas, cuela cómo mueren los viejos en Venezuela y cómo, mientras, él se pega la vida padre en Galapagar.

Isabel, sé fuerte y da manga ancha a los empresarios, reclama saltar fases cuanto antes con la excusa de que la economía se reactive, que hay que pagar el liceo de los niños y los master de Harvard Aravaca. Y ahí, si luego nos sale mal, misma estrategia que con las residencias: el coletas, que seguro que Inda lo pilla en algún bar de perroflautas.

Isabel, sé fuerte y, por lo que más quieras, si saltáis a la Fase 1, no te vayas a comprar cremas con Cifuentes.