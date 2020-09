Sánchez abandona al pueblo de Madrid

A partir de hoy comienzan a ponerse en marcha la batería de medidas con las que el Gobierno madrileño espera que Madrid deje de ser la región de Europa con peor situación epidemiológica. Incomprensiblemente, hoy se produce la reunión entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, al que se le presentará un conjunto de hechos consumados para los que a él únicamente se le piden recursos... y, lo que es peor, él aceptará sin cuestionar, lo que le hace cómplice del abandono que sufre el pueblo de Madrid.

Según ha declarado el propio presidente de España, el Gobierno únicamente acude a Madrid para ayudar, no para evaluar. Así pues, Sánchez se mantiene firme en su postura de dejar que Díaz Ayuso sea dueña y señora de todas sus competencias, sentenciando en muchos casos a muerte al pueblo madrileño. El presidente socialista parece no ser consciente de que permitir que el gobierno de PP y Cs, apoyado por Vox, se hunda solo tiene un alto coste: también se arrastra a las profundidades a la ciudadanía y, con ello, al mismo gobierno de la nación.

El plan de medidas de Díaz Ayuso no cuenta con el beneplácito de los expertos sanitarios. Ya no es sólo que lleguen extremadamente tarde, sino que parece improvisado, plagado de contradicciones, errático y que, incluso, es cuestionado por los juristas. Dicho de otro modo, su inconsistencia extiende el peligro en el que Ayuso y Aguado han sumido a Madrid, con el agravante de que buena parte de la sociedad tiene la asfixiante sensación de que se están aplicando confinamientos de clase, segregando a barrios ricos de los pobres sin que se plantee la más mínima solución al grave problema de la movilidad y los transportes masificados.

En esta situación, ¿de veras el Gobierno se tiene que limitar a ayudar? Porque, de ser así, a lo que estará ayudando es al desastre; será cómplice del resultado fatal que ya ha comenzado a producirse en Madrid. Un gobierno ha de gobernar, ha de garantizar el bienestar de la ciudadanía y no intervenir en el feudo de Ayuso, aunque sea con recomendaciones de rectificación de medidas, es arrojar a la ciudadanía a los pies de los caballos. No, aquí no aplicará la excusa que tuvo el Gobierno con las residencias de mayores porque, en esta ocasión, todo el mundo menos Ayuso y Aguado está viendo el caos de Madrid. Falta coraje y sobra estrategia electoral, me temo.