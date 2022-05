El nuevo senador y número uno del PP, Alberto Núñez Feijóo, aún no ha marcado la diferencia en el partido. La línea que mantiene el PP es continuista respecto a lo seguido por Pablo Casado, por mucho que haya cambiado piezas y desde dentro se intente mostrar lo contrario. De todas las prolongaciones de políticas del licenciado de Aravaca, la peor es sin duda la sumisión ante los de Santiago Abascal, algo que el gallego inició en Castilla y León y terminará culminando en Andalucía. Feijóo no pasa la prueba del 'algoVox'.

Cuando el mal está enquistado y ha echado raíces, plantar flores coloridas no sirve de nada. Las malas hierbas volverán a aparecer, devorándolo todo. Eso es lo que está sucediendo en el PP donde, incluso la buena relación con Isabel Díaz Ayuso es impostada, pues el Congreso de Madrid -empañado por el bribón del emérito- se ha terminado celebrando en las mismas fechas fijadas por Casado.

Lo mismo sucede con esa dependencia endémica de la extrema-derecha, de la que en realidad siempre ha precisado, con la diferencia de que en tiempos de Aznar la tenía absorbida. El planteamiento de Feijóo para volver a acoger en su seno a los ultras está provocando precisamente el efecto contrario, fortalecerlos e ir empequeñeciendo al PP.

Cuando en 2021 se sucedieron los frustrados intentos de mociones de censura en diversas Comunidades Autónomas, decía el todavía presidente gallego en la clausura de la reunión del comité ejecutivo del PPdeG que "España no se merece a quienes ven en la política un tablero de ajedrez". Sin embargo, así es en cierto modo, y si él hubiera sacrificado la figura de Castilla y León negándose a pactar con Vox, quizás no volvería a depender de los fascistas en Andalucía y mucho menos en las próximas generales.

Sin embargo, no lo hizo, agachó la cabeza, se borró de los actos de investidura de Castilla y León y se tragó aquel sapo. El primero de muchos, como hemos podido ver esta semana, cuando tras las repugnantes declaraciones del vicepresidente del gobierno del PP en Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), Feijóo se limitó a decir que "usted me permitirá que no haga de comentarista de los comentarios de un vicepresidente de una Comunidad Autónoma".

Consciente de que en Andalucía no podrá dar la espalda a Vox si quiere que Juan Manuel Moreno Bonilla revalide presidencia, el nuevo líder del PP ha ido recogiendo cable desde que llegó al partido como el mesías que deseaba. No condenar las palabras de García Gallardo contra la diputada socialista Noelia Frutos evidencia cuán clavada en el suelo tiene sus rodillas. Del presidente popular Alfonso Fernando Fernández Mañueco no se espera mucho; pocos personajes más pusilánimes que él han pasado por el Colegio de la Asunción de Valladolid, pues ni tiene el carisma ni la integridad suficientes para plantarse ante la vileza de García Gallardo.

Los lamentables hechos acaecidos en Castilla y León no deben sorprender a nadie; ya se habían agitado ingentes banderas rojas advirtiendo de que Vox es esto. A la lista de colectivos que discrimina como migrantes, musulmanes, LGTBI, feministas... suma ahora las personas con discapacidad, a las que desde las filas fascistas consideran inferiores.

Las más de 200.000 personas que introdujeron la papeleta de Vox en las urnas son cómplices de ello, pero también el PP, que es el único responsable de que los ultras hayan entrado en un gobierno. Feijóo no ha querido parar esa vorágine hacia la que Casado llevó al partido y, ya dentro del ciclón, va a terminar por ser engullido en Andalucía.

Se equivocaba Feijóo el año pasado. La política claro que tiene algo de partida de ajedrez, lo que sucede es que él no es buen jugador porque España no es Galicia y una vez que uno se sienta en Génova, la prueba del algodón del demócrata se pasa cada día y el gallego ni siquiera ha conseguido pasar la más sencilla, la del 'algoVox'.