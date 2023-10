Almíbar sin preguntas

España avanza (lema del acuerdo PSOE-Sumar), pero el derecho a la información retrocede. Eso fue lo que sucedió ayer durante la presentación del acuerdo para conformar un nuevo gobierno de coalición, en la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no admitieron preguntas, hurtando el derecho a la información a toda la ciudadanía. Es un mal punto de partida para la alianza, que precisamente se vanagloria de ser de "un acuerdo con la ciudadanía".

Tanto a Sánchez como a Díaz los tenemos muy vistos, dada la relevancia de los cargos que ocupan. En el caso de la prensa que cubre habitualmente sus comparecencias, este empacho es aún mayor, por lo que bien podría haberse ahorrado el acto de ayer. El "querido presidente" y la "vice", como se llamaron mutuamente, quisieron regodearse públicamente en su propio almíbar, en un acto absolutamente prescindible.

Aunque por norma general nuestra clase política no repare en ello y con demasiada frecuencia trate a los y las profesionales de la información como su servidumbre, nuestro tiempo es demasiado valioso para perderlo como ayer. Al no admitir preguntas, un videocomunicado bastaba para la presentación de ayer; no era necesario que la prensa tuviera que desplazarse y asistir en vivo a una edulcorada puesta de largo, perdiendo así valiosísimas horas.

Un acuerdo de esta naturaleza, pese a lo vago del mismo porque depende de la negociación con otros cuatro grupos del Congreso, demandaba que los medios de comunicación pudieran formular preguntas. No fue así, el bloque progresista se contagió de las peores prácticas de la derecha, experta en este vicio de escupir discursos –incluso vía plasma- y eludir las preguntas, sin rendir cuentas de nada. Es algo que ya venía advirtiéndose en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, en las que la contra la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, ha ido reduciendo paulatinamente el número de turnos de preguntas.

Quizás fue por evitar más preguntas sobre la amnistía, el referéndum y Puigdemont; quizás para justificar este veto se amparen en la discreción que aún precisa el resto de las negociaciones pendientes antes de que el próximo 27 de noviembre venza definitivamente el plazo. Sea como fuere, la ciudadanía se merecía más y ayer nos lo arrebataron. Lo hicieron, además, con demasiadas sonrisas, con una candidez que era inversamente proporcional a la irritación de los y las colegas que se habían desplazado hasta el lugar para no tener voz.

Ni siquiera valoraré el contenido del acuerdo, pues no es objeto de esta columna, aunque tiene muchas semejanzas con el anterior, incluida la nueva traición al pueblo saharaui, por cierto, y lanza cuestiones que a día de hoy ni siquiera saben cómo resolverán por conflictos de competencias con las Comunidades Autónomas, como es el caso de la reducción de las listas de espera.

En democracia, la forma es tan importante como el fondo, pues dice mucho de quien actúa. "Vamos a ganar tiempo para la vida", afirmó ayer Díaz para referirse a su proyecto de gobierno. Pues comenzó mal, porque ayer nos lo hizo perder.