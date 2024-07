Adiós al Valle de los Caídos andaluz 

En Andalucía se atraganta el cumplimiento de las leyes autonómica y nacional de Memoria Democrática. Así sucede desde que la derecha llegó al poder y, o bien remolonea en su aplicación o, directamente, la pisotea. Sin embargo, hay que saber disfrutar de esos momentos en los que el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla cumple con la ley; así ha sucedido en el santuario de la Virgen de la Cabeza, situado en el Cerro del Cabezo de Andújar (Jaén), que es lo más parecido que tenemos en el sur al otrora Valle de los Caídos.

Hace algo más de una semana, Por Andalucía presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la que se solicitaba la eliminación de toda la simbología franquista en este santuario en el que descansan los restos del capitán Santiago Cortés en la mal llamada "cripta de los héroes", que cuenta también con su propio museo. Allí se levantó un monolito de granito con la figura de un águila imperial, con una inscripción que trata de honrar a quienes carecen de tal virtud.

Santiago Cortés fue un Guardia Civil falangista que lideró la sublevación del santuario de la Virgen de la Cabeza cuando se produjo el golpe de estado franquista de 1936. Allí se mantuvo apostado, tratando de resistir al bando republicano hasta mayo de 1937, cuando los golpistas fueron reducidos y Cortés falleció por las heridas producidas por una granada. En su afán por amoldar la historia a su gusto, el bando franquista trató a Cortés y sus golpistas como héroes y mártires del santuario, dedicándoles calles, colegios, plazas...

En esta ocasión, la PNL era tan escandalosamente razonable que Moreno Bonilla no ha acompañado a Vox en su sinrazón y no ha podido negarse a ella; cosa bien distinta es que haga todo lo posible para que la noticia no trascienda demasiado. El partido de extrema derecha, cuya cultura histórica está a la misma altura que la democrática, considera que la Memoria Histórica es "sectaria". Desde Vox Jaén hablan de "una iniciativa comunista para reescribir la historia del Cerro del Cabezo" y en una delirante intervención el diputado de Vox, Benito Morillo, obvió que Cortés y sus secuaces de la Benemérita actuaron como golpistas alzándose contra un gobierno democrático. Morillo llegó a decir que "se ganaron el respeto de todos los españoles e, incluso, de los propios militares [republicanos] que asediaron el lugar". Absolutamente esperpéntico.

Aprobada la PNL, no sólo se retirarán todos los elementos de exaltación del franquismo –para lo que previamente habrá que catalogarlos, aunque en Andújar ya hay identificados 567 elementos franquistas por el historiador local Santiago de Córdoba-, sino que se procederá también a la exhumación de los restos de los golpistas, comenzando por los de Cortés. Allí se encuentran también los restos del capitán Carlos Haya, aviador franquista que durante el asedio lanzó provisiones a los sublevados del santuario utilizando para ello pavos atados por las patas y al que algunos historiadores atribuyen papel activo en La Desbandá, contando con una avenida dedicada en Málaga.

Mientras en otras Comunidades Autónomas, los gobiernos del PP engendran Leyes de Concordia para incumplir la Ley de Memoria Democrática –lo que a buen seguro les supondrá un nuevo rapapolvo del Tribunal Constitucional-, Moreno Bonilla es más práctico: no la cumple. Aprovechando su rodillo de mayoría absoluta y su nula dependencia de Vox, el presidente de la Junta opta por volar bajo el radar de la opinión pública pero con idénticos resultados, esto es, negar la Memoria Histórica. Así se desprende, sin ir más lejos, del hecho de que haya sido necesario presentar una PNL al Parlamento andaluz para que se cumpla con la ley.

Desde que Moreno Bonilla llegara al Palacio de San Telmo, apenas se ha ejecutado la mitad de lo presupuestado para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, dejando sin gastar cerca de 5 millones de euros. Como ha sucedido en otras políticas, como el Bono de Alquiler Joven, se da la circunstancia de que el Gobierno de España inyecta cientos de miles de euros en las arcas andaluzas y el gobierno del PP los toma sin ejecutar acciones como exhumaciones de restos en las cunetas, identificaciones de ADN, estudios sobre fosas comunes, eliminación de símbolos franquistas...

El desprecio por las víctimas del franquismo y sus familias es absoluto. Mientras un hipócrita consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, declara que el gobierno andaluz pretende dar "prioridad" y "agilizar lo máximo posible" los trabajos de identificación de los restos exhumados en fosas comunes, reducen el presupuesto a estas tareas en un 47%. Si en su I Plan Cuatrienal de Memoria Democrática (2019-2022) el gobierno del PP andaluz destinaba casi 9,5 millones de euros, en el borrador del II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027 se aplica un recorte dejando la dotación presupuestaria en 5 millones.

Moreno Bonilla no sólo no cumple la ley y no ejecuta lo presupuestado sino que, además, no rinde cuentas cuando debe, porque esta deficiente gestión se acaba de conocer ahora, a pesar de que la Junta de Andalucía está obligada a presentar anualmente informes al respecto. De nuevo, ese radicalismo disfrazado de moderación que Moreno Bonilla trata de ocultar con la ayuda inestimable de sus adláteres situados en el ente público de Canal Sur.

Por este motivo, que la PNL del Cerro del Cabezo haya sido aprobada es motivo de alegría. Supone una grieta en esa gestión retrógrada de Moreno Bonilla que hay que tratar de ensanchar, no dejar que el popular vuelva a adormecer esta proposición. Urge dejar de homenajear al fin a quienes contribuyeron activamente a uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España.