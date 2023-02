De túneles, trenes y borricos

Al leer la noticia de que RENFE se ha equivocado una vez más y ha fabricado unos trenes de cercanías específicamente diseñados para el paisaje cántabro que no caben por los túneles del paisaje cántabro pensé varias cosas, algunas de ellas con dos rombos. A fin de cuentas, el tren y el túnel -el tornillo y la tuerca de los transportes-, siempre han disfrutado de un inequívoco simbolismo sexual, lo que aprovechó Hitchcock para calzar la elipsis más desvergonzada del cine en el final de Con la muerte en los talones. Esta fantástica chapuza que ha costado una millonada de euros y que va a retrasar la sustitución de los antiguos FEVE dos o tres años tiene también dos lecturas ginecológicas, según se mire desde el punto de vista del túnel o del tren. Unos dirán "no me cabe" y otros dirán "no me entra".

Casi lo primero que pensé es que hay que ser borrico, pero que muy borrico, como para ponerse a fabricar trenes y más trenes a ojo de buen cubero, sin medir antes los agujeros de los túneles, y luego comprobar que los trenes no pasan. Después me mordí los labios al recordar a Pascual Rovira, fundador de ADEBO, la Asociación para la Defensa del Borrico en Rute, a donde me llevó mi gran amigo Rafael Martínez Simancas, al que tanto añoro. Pascual lleva décadas viviendo entre burros, cuidando burros, salvando burros de las burradas que les hacemos los humanos, y sabe de sobra que estos animales son lo bastante inteligentes como no para no cagarla de esa manera. Cuando visitó su santuario cuadrúpedo en Rute, Alberti bautizó a Pascual como "el apóstol moderno de los burros" y Cela como "el vicario de Dios de los asnos". También me acordé de Pascual al ver a Jenny, la dulce borriquilla de Almas en pena en Inisherin, que es como un trasunto irlandés de Platero, una perrita de grandes orejotas enhiestas, igual de negra y cariñosa que mi cocker Sombra.

Lo segundo que pensé es que el ingeniero jefe responsable de este desaguisado forzosamente debe de ser un genio. Que a fuerza de roces y topetazos sea el túnel el que se adapte al tren en lugar de viceversa, es un concepto que va a revolucionar el transporte ferroviario. Sólo en España, un país donde la tecnología ha suministrado al mundo mecanismos de precisión tan fabulosos como el botijo o la fregona, se nos podía ocurrir un invento de esta categoría. RENFE está compitiendo con la Armada española por ver quién hace la chapuza más gorda, emulando el disparate del submarino S-80, cuya construcción disparó el presupuesto a más de dos mil millones de euros y cuando lo echaron al mar no flotaba. Gila ya había profetizado esto en un célebre monólogo en el que también había cañones sin agujero y un tanque que consistía en un 600 con un enano subido encima. "¿Está el señor Emilio, el ingeniero? Que se ponga".

Una vez que arreglaron el problema de la flotación, los técnicos de la Armada descubrieron que el submarino (rebautizado ahora como S-80 Plus, para más coña) les había quedado tan enorme que no cabía (o no entraba) en el puerto de Cartagena. Al igual que los ingenieros de la RENFE, se habían olvidado de sacar el metro. Revilla está muy cabreado porque le va a tocar seguir pillando taxis para llevar sus latas de anchoas: con lo que tarda un tren FEVE en ir de Suances a Castro Urdiales la lata ya le ha caducado entre Santoña y Laredo. En los albores del tercer milenio España sigue siendo un país con mucho retraso, sobre todo en lo que respecta a la línea ferroviaria. Casi llegas antes montado en un borrico. Y mira que Gila lo había advertido: "Con una cosa de este precio se manda por lo menos un folleto".