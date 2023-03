Ley Mordaza para Toni Nadal

No me hagan mucho caso, pero creo que Pedro Sánchez prometió derogar la Ley Mordaza antes de ganar las elecciones. Es difícil estar seguro teniendo en cuenta la cantidad de promesas electorales con las que el PSOE lleva limpiándose el culo desde los tiempos de Felipe González, cuando anunciaban a bombo y platillo, por ejemplo, que iban a romper el Concordato con la Santa Sede. Creo que todavía lo están anunciando y hay forofos que incluso se lo creen, pobrecillos. Entre unas cosas y otras, y con tantos socios metidos en el gobierno, no es fácil ponerse de acuerdo y además, para qué vas tú a cumplir una promesa si luego la gente te vota con los ojos cerrados. Que se lo digan a Obama y a los presos de Guantánamo, que ha cumplido más de dos décadas como penitenciaría fuera de la ley y que cualquier día de estos proclama también el Concordato con la Santa Sede.

De cualquier modo, ya que el gobierno no ha derogado la Ley Mordaza, al menos podía aplicarla, especialmente en estos casos tan molestos de individuos que no paran de quejarse en público de que hoy ya no pueden hablar en libertad. Por el mismo precio les iban a dar la razón y además conseguiríamos que se callaran de una buena vez. A lo mejor se trata precisamente de eso, a lo mejor cualquier día se encadenan frente a los leones del Congreso, como en los viejos tiempos del franquismo, sacan un megáfono y reclaman que vengan los antidisturbios a llevárselos con la cabeza metida en un saco mientras los helicópteros de las principales televisiones exhiben el incidente desde diversos ángulos para que todo el mundo vea la censura terrible que impera en este país.

Primero fue Miguel Bosé, añorando ese clima de libertad de finales de los setenta en el que no le obligaban a declarar su homosexualidad, a casarse con otro hombre y a comprar hijos a pares. Después llegó Mario Vaquerizo, diciendo que no podía decir lo que pensaba sin darse cuenta que lo estaba diciendo a voces en un programa de Telecinco y en horario de máxima audiencia. Ahora le toca el turno a Toni Nadal, quien asegura que vivimos en una sociedad con menos libertad que hace treinta años, una sociedad donde le dictan lo que tiene que hacer, donde le regulan todo y le imponen constantemente unos criterios y valores distintos a los suyos.

Prácticamente cada semana aparece un señorito de lo más empingorotado dándonos lecciones de lo bien que se vivía con Franco, cuando contaban diez o doce años y no tenían que atender el martirio de la opinión pública y las redes sociales, que son un auténtico coñazo: con lo bien que estaban ellos jugando al trompo y a las chapas. Gente hablando todo el día de que no les dejan hablar. No sé a qué esperan para complacerlos y que les apliquen la Ley Mordaza con todas sus consecuencias. Seguramente a que lo digan con unos muñecos de guiñol o cantando rap.

Por pura casualidad, las declaraciones de Toni Nadal salen a la luz simultáneamente a su fichaje en la nueva fundación de talentos del PP, Reformismo21, un proyecto que sustituye a la fundación Concordia y Libertad de Casado, y que, según Feijóo, quiere reconstruir España a través de la moderación, la centralidad y el reformismo. Entre los nombres que se barajan, de momento no aparece el de Marcial Dorado, el ilustre delincuente gallego que fue condenado a catorce años de cárcel y que mantuvo una cordial amistad con el actual jefe de la oposición gracias a que era el único gallego que no se había enterado de que Dorado se dedicaba mayormente al narcotráfico. Eso sí que sería reformismo pero, por desgracia, hoy no hay tanta libertad.