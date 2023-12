Hay una frase de Mariano Rajoy a la que le sigo dando vueltas, muy de vez en cuando, desde el día que la pronunció, allá por junio de 2017: "Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí, el suyo beneficio político". Al final señalaba a Pablo Iglesias, que se quedó moviendo la mano en busca de aspirinas y con cara de haberle caído encima un piano de cola. No es extraño, porque el trabalenguas de Mariano no desmerece al lado de los pasajes más oscuros de Hegel o de Theodor W. Adorno. ¿Qué quería decir Mariano? Vaya usted a saber, pero cuando se puso a escribir artículos futbolísticos sobre la selección nacional y su desempeño en el Mundial no empleó un estilo tan intrincado; de hecho, se le entendía todo tan bien que uno acababa pensando si a lo mejor no estaría hablando de política.

Sin embargo, hasta aquella inolvidable explosión oratoria de Mariano, los conceptos de "mejor" y "peor" solían ser utilizados por los líderes de la derecha para ilustrar el magnífico desempeño del PP en el momento en que tomaba las riendas del gobierno. "España va bien" fue el mantra con el que Jose Mari Aznar explicaba el milagro económico de Rato, un milagro que concluyó con el país esquilmado hasta las raspas y su responsable entre rejas. Algo lógico si tenemos en cuenta que, a toro pasado, el Ejecutivo al completo de Jose Mari terminó en una reedición con gomina de la banda del Torete. Lo de que "España va bien" se refería básicamente a la circulación de sobres con dinero negro en la sede de Génova. El verdadero milagro era comprobar que Rato quemaba las tarjetas black en gastos de peluquería a las tantas de la madrugada, probablemente en la depilación de ingles brasileñas.

El maniqueísmo promulgado por la derecha nos instruye en la enseñanza de que, apenas se hacen con el poder, los gobiernos de izquierda llevan el país a la ruina. Lo de izquierda es un decir, ya que hasta la llegada de Podemos a la coalición de gobierno, el PSOE ha beneficiado a la banca y los grandes empresarios como si la O de sus siglas fuese un cero a la izquierda. No obstante, el verdadero terror llegó al instaurarse medidas tan revolucionarias como la subida del salario mínimo (que sigue siendo uno de los más bajos de Europa) o la instauración de un ingreso mínimo vital, algo que ya era moneda corriente en casi todos los países europeos. Los carcamales de la derecha y los voceros de la prensa amiga se echaron las manos a la cabeza, profetizando el abismo hacia el que se dirigía de frente la economía española, un desastre que de momento parece en franca contradicción con la realidad.

En efecto, los últimos datos aseguran que España no sólo lidera el crecimiento económico en la zona euro sino que actualmente crea más empleo que Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña. El paro ha disminuido, el recibo de la luz está más barato que nunca y el precio de los carburantes, tras la subida veraniega, sigue bajando desde octubre. Tal vez a esto se refería Mariano con lo de "cuanto peor, mejor para todos, y cuando peor para todos, mejor para mí, el suyo beneficio político". Un beneficio que, en realidad, es todo nuestro. Pese a estar rompiéndose a cachos, la verdad, España va mejor que nunca.