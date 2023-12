Nochevieja en Ferraz

Me gusta pasar la Nochevieja solo, atrincherado entre libros, músicas y películas, hablando conmigo mismo, bebiendo whisky y fumando puros. Es una forma magnífica de despedir el año, convirtiéndote en tu propio cuñado. Lo ideal sería acostarme a las diez de la noche, pero como con el escándalo de los vecinos no hay quien pare, esta vez he decidido contratacar con Bruckner. Como me jodan mucho con los especiales horteras, les voy a colocar a todo volumen las once sinfonías en estricto orden de composición (sí, son nueve, pero voy a incluir la Cero y la Doble Cero), sin olvidar las versiones alternativas, el cuarteto, el quinteto, las obras para órgano las tres misas, los himnos y los motetes.

Si todo va bien y no tiran la puerta abajo, calculo que van a tener Bruckner hasta las tres o las cuatro de la tarde del lunes, lo cual será una excelente forma de estrenar el 2024, cargándome de paso la audición del puñetero concierto de Año Nuevo y su empalagosa colección de valses. Es prácticamente la única vez en que los cabrones de mis vecinos escuchan lo que ellos llaman "música clásica", retransmitida directamente desde Viena, la cual fue, precisamente, la ciudad de sordos en la que Bruckner pasó los últimos dieciocho años de su vida y donde jamás le hicieron ni puto caso. No estoy seguro de si a las tres de la tarde habré vuelto a casa. Mi idea es colocar las obras completas en mp3 en el equipo a todo volumen y largarme a hacer un reportaje en Ferraz, donde van a celebrar una Nochevieja alternativa.

En Ferraz llevan meses viviendo una realidad alternativa en la que ETA sigue poniendo bombas, el comunismo ha arruinado España y Pedro Sánchez ha dado un golpe de Estado. Han decidido apostarse en un universo paralelo hecho a base de misas, rosarios, botellones patrióticos, encierros con antidisturbios y banderas (con y sin pollo). En ese Valle de los Caídos portátil hasta Feijóo resulta un vendido al sanchismo y el rey Felipe VI un traidor a la Corona y un submarino republicano.

La imaginación humana no tiene límites, para qué vamos a engañarnos. Gracias a los módulos de Inteligencia Artificial, los voxeros llevan varios días compartiendo imágenes de los Reyes Magos envueltos en la bandera española y de soldados españoles custodiando al niño Jesús en Belén, cuando, hoy día, a 73 kilómetros de Belén, las tropas israelíes siguen asesinando niños por millares. Sería terrible si llegaran a enterarse de que algunos de esos niños muertos eran cristianos.

Al parecer, los incombustibles de Ferraz van a tomarse las uvas a la intemperie, respaldados por una pantalla gigante, el calor recíproco y las rimas infantiles, aunque como son tan amantes de la fruta lo mismo se toman doce plátanos, doce melones o doce chirimoyas. Para hacer juego con los colores de la bandera deberían ir alternando naranjas y limones, mientras que los fanáticos de Vox estarán almacenando aguacates. Por mi parte, tendré que cenar poco si quiero pasar desapercibido, porque habitualmente yo me conformo con doce pasas, un símbolo perfecto del año que se acaba. A ver si hay suerte y puedo hacerle una entrevista a Bertrand Ndongo, que dice que va a hacerle la competencia a Cristina Pedroche.